El nudo de la UPC

Apenas comienza el año y retornan a los titulares preocupaciones que persisten más allá del cambio de calendario. Así ocurre con el sistema de salud, cuya crisis es conocida, pero que ahora amenaza con empeorar.

Al menos eso es lo que se desprende de los pronunciamientos hechos por varios gremios del sector en reacción a la decisión de la administración Petro de aumentar en 12,01 por ciento el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024. Esta equivale a la prima que se paga por cada usuario con cargo al presupuesto nacional, dentro del modelo de aseguramiento actual.

Si bien, a primera vista, el reajuste supera la inflación registrada el año pasado, varios expertos han señalado que es insuficiente, pues no responde a los mayores costos, ni mucho menos a un análisis técnico. Resulta preocupante el alegato de que la determinación gubernamental se tomó desconociendo la información que desde mayo le había sido entregada por las EPS al Ministerio de Salud y que, en su mayoría, este ignoró a última hora, con el argumento de que había problemas con la calidad de los datos.

Dicha actitud contrasta con la evidencia disponible, según la cual las frecuencias de citas médicas y tratamientos subieron en forma significativa durante 2022, que debería ser el periodo de referencia para el alza actual. Aparte de ello, se incluyeron 46 procedimientos y 80 principios activos adicionales al plan de beneficios en salud –atribuyéndoles un valor cuyo fundamento se desconoce–, y se estableció la obligatoriedad de destinar un 5 por ciento de la prima a actividades de los equipos básicos de salud, lo cual crea otra obligación.

Todo lo anterior no hace más que empeorar las perspectivas del sector, afectado por profundos problemas financieros que han conducido a la desaparición de numerosas entidades y la intervención de otras. Como consecuencia, los pacientes han sentido una desmejora de la calidad del servicio, según lo muestran las encuestas. Pero en vez de buscar soluciones, el Ejecutivo mantiene cerrados los canales de diálogo. Más que concertación, prevalece el ánimo de confrontación que no solo se expresa en el deterioro de los balances de las EPS, sino en la propia calidad de vida de los colombianos que no pueden ver con rapidez a un doctor, acceder a un medicamento ni recibir la atención clínica indicada.

En el Congreso hace tránsito una propuesta de reforma, a la cual le hacen falta dos vueltas en el Senado de la República. De ser aprobada, la iniciativa significaría el abandono de la estructura actual en favor de una mucho más apoyada en lo público. Varias veces hemos advertido sobre los riesgos de un borrón y cuenta nueva que acabaría con un modelo que si bien dista de ser perfecto, merece preservarse debido a su amplia cobertura y el bajo gasto de bolsillo a cargo de los ciudadanos. Pero ese debate no tiene por qué venir acompañado de medidas que, tanto en forma tácita como expresa, hacen inviable el esquema de ahora.

El motivo central es que al ahondar la crisis explícita que en su momento formuló la hoy exministra Carolina Corcho, el riesgo para muchos enfermos se dispara. Y eso no debería ser así nunca, la vida y tranquilidad de los pacientes no merecen ser sometidas a ninguna incertidumbre.

EDITORIAL