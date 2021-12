El mural de la discordia

El arte urbano es por esencia irreverente, no obedece a cánones sociales ni pretende reconocimiento. En cambio, sí busca expresar emociones, rebeldías y, en todo caso, abrirse un espacio en el debate público. La calle es el escenario por excelencia de estos artistas que hoy están en el ojo del huracán por algunos murales plasmados en varios puentes de Bogotá.

Todo comenzó cuando el programa distrital de estímulos 2021, que promueven el Idartes y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), abrió la convocatoria para participar en el proyecto 'Museo Abierto de Bogotá: pintura en espacio público'. El colectivo SaintCat Crew se hizo acreedor a los recursos oficiales y llevó a cabo la representación Ciclo de violencia en las calles.



El mural fue hecho en el denominado 'pulpo' de Bogotá, una estructura en la que confluyen varios puentes a pocos metros del Club Militar. El tema escogido aludía a las protestas de este año en la ciudad y que se suman a otras en las que la Policía, particularmente, ha terminado seriamente cuestionada.



Las críticas no se hicieron esperar. Y no solo las de quienes cuestionan el uso de dineros públicos para estas actividades, sino de aquellos que ven en estas expresiones provocación y estigmatización contra la Fuerza Pública. Al punto de que otros ciudadanos decidieron borrar las obras creadas.



Aceptando que el arte callejero es una forma de expresión y que como tal debe entenderse y respetarse, una y otra postura son el resultado de algo más profundo: la fractura que subyace en la sociedad fruto de la polarización política reinante y la incapacidad institucional para superarla.



Bienvenidas todas las formas de expresión, por irreverentes que sean, pero hay que tener cuidado de que estas no inciten al odio, a la agresión ni a la estigmatización, y mucho menos patrocinadas con recursos de los ciudadanos. Es hora de una narrativa que nos saque de las generalizaciones con mucho tacto y reflexión.

