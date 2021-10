El mural de Falcao

May y Luisa eran dos jóvenes dedicados al arte urbano. Su proyecto cultural –en Ciudad Bolívar– consistía en promover la música, el baile, el arte callejero y el cuidado de adultos mayores. Y eran hasta cierto punto desconocidos más allá de las fronteras de su comunidad. Sin embargo, la elaboración de un mural en la pared de una vivienda del sector les cambió la vida.

El trabajo hacía alusión a la estrella de la Selección Colombia de fútbol Falcao García. Una obra de gran formato que quedó inmortalizada en el barrio El Paraíso. Alguien tuvo la idea de tomarle una foto y, por esas cosas de la vida, la imagen llegó a manos del propio jugador, quien no ahorró elogios para el trabajo y para los artistas.



Con sus 17 millones de seguidores, Falcao viralizó el mural de May y Luisa. Y gracias a ese gesto se pudo conocer algo más del trabajo que cientos de muchachos llevan a cabo no solo en Ciudad Bolívar, sino en todas las localidades de la capital.



El arte de los jóvenes fluye a borbotones. Lo expresan constantemente en los encuentros de free style, en las competencias de tabla, en los grupos musicales que conforman, en las clases que dictan a otros, en la labor social que desempeñan en barriadas de la mano de gobiernos locales. O lo hacen a través del grafiti o de murales como el de Falcao.



Y no es apenas un hobby. Es también un trabajo consagrado que además promueven para que el resto de la ciudad se los apropie y los disfrute. Hay recorridos para visitar las obras y combos de muchachos agrupados en iniciativas como Bogotá Colors que hablan de sus emprendimientos.



La anécdota del mural de Falcao es eso, una anécdota que quedará en la memoria de estos muchachos; sin embargo, lo realmente valioso es que este hecho permita vencer prejuicios y valorar aun más las iniciativas que surgen de los jóvenes, escuchar más sus propuestas y darlas a conocer para que generen el impacto deseado.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)