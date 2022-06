El metro avanza

Uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, que se desarrolla sin contratiempos, es el metro de Bogotá. La obra total tiene un avance del 6 % y, pese a la pandemia, el nivel de cumplimiento ha sido excepcional. El consorcio a cargo de los trabajos, la firma china Metro 1 S. A. S., muestra progresos en el patio taller, en Bosa, cercanos al 20 %, y desde hace un par de semanas comenzó la intervención de otro punto crítico: la calle 72 con Caracas, donde se tiene previsto el retorno de los trenes.



En términos de gestión predial, las inversiones suman un billón de pesos en compra de predios, y 340.000 millones más se han pagado en traslado de redes. Y, en este momento, en China, ya se lleva a cabo el diseño de los vagones, con características técnicas definidas y líneas para su producción.



Empezando por los mismos gobiernos, los trabajos están siendo supervisados al detalle. Los millonarios recursos invertidos tanto por el Ejecutivo como por la Alcaldía, y que sumaron en el momento de la firma 13 billones de pesos, hacen que una obra de tal magnitud requiera la mirada constante de sus responsables.

El metro de Bogotá es una de las conquistas más determinantes de los últimos 70 años. Y precisamente por la complejidad de su componente técnico, por los millonarios recursos que demanda y por el impacto social que genera (4.000 empleos al día de hoy), es por lo que resulta inquietante que al calor de la campaña electoral se ponga en tela de juicio su continuidad.



No ha habido un tema que concite más el optimismo de la gente que ver esta obra finalizada y funcionando. Los bogotanos la vienen esperando desde hace tres generaciones. Bogotá se la merece, la necesita y ha honrado sus compromisos. Sucesivos gobiernos, instalados en orillas distintas, apostaron por ella, y hoy se está ejecutando.



El candidato Gustavo Petro, en cuya alcaldía se lograron avances al respecto, ha dicho en varias ocasiones que de llegar a la presidencia revisará el contrato de ejecución de la obra, argumentando que el metro elevado que se construye no cuenta con diseños de detalle. E insiste en su propuesta inicial de una primera línea subterránea.



Las consecuencias saltan a la vista. Modificar los planes de la colosal infraestructura no solo genera la parálisis de los trabajos, afectando a miles de familias, sino que pone en riesgo su seriedad contractual, que incluye compromisos con la banca multilateral por 1.680 millones de dólares. Amén de que representaría una nueva frustración para la ciudadanía.



Es cierto que ninguna obra de estas dimensiones puede estar alejada de discusiones y debates constructivos, pero pretender que la única solución viable es ignorar un contrato de semejante envergadura y sus avances crea un manto de duda que amenaza las finanzas locales y nacionales, y mina la credibilidad del país en el exterior.



Es entendible que en un eventual gobierno suyo los compromisos de la nación puedan ser revisados, pero de ahí a insinuar que se puede hacer borrón y cuenta nueva, sin reconocer el alto costo social que ello implica, solo genera un ambiente aciago entre mujeres y hombres que por fin ven que el metro ya no es una quimera sino una realidad.

