El llamado de Trump

El regreso de la fumigación aérea contra la coca terminó concentrando la atención en la breve visita del presidente Iván Duque a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Una frase del mandatario norteamericano –“Si no se fumiga, no vamos a acabar con las drogas en Colombia”– dejó claro cómo el narcotráfico sigue atravesando transversalmente las relaciones binacionales. Con las cifras de la coca rondando entre las 170.000 y las 208.000 hectáreas, y las consecuentes disparadas de la producción de cocaína y de la violencia asociada al negocio, no sorprende que el regreso de la aspersión aérea con glifosato siga encabezando la agenda.



Más cuando la reaparición de las masacres y el desplazamiento forzado en varias zonas del país está asociada, sin duda, a la persistencia de los narcocultivos, sumado a que las disidencias de las Farc han resuelto depredar, por medio de incendios, varios parques naturales del suroriente del país para ampliar la frontera de la coca. Y no podemos olvidar que a través de las minas antipersonas, y también instrumentalizando a comunidades vulnerables, los narcos, el Eln, las disidencias y las bandas criminales han logrado frenar la acción de los erradicadores manuales.



Siendo esto así, debe quedar claro que la decisión de volver a fumigar pasa por una condición infaltable: cumplir con las condiciones impuestas por la Corte Constitucional para volver a utilizar esa estrategia.



El Gobierno ya viene trabajando en esa tarea, y se avanza en la elaboración de los estudios científicos y los protocolos para garantizar, como lo exige la Corte, el mínimo de afectaciones colaterales por el uso de la aspersión aérea contra las plantaciones de coca, así como la reparación por eventuales daños.



Y siempre en el entendido de que se requieren estrategias integrales del Estado para ofrecerles opciones legales a muchas familias que viven bajo la presión de las redes de la mafia.



EDITORIAL