El lío de El Carrasco

Girón, Santander, amaneció ayer con basuras esparcidas por buena parte de sus calles debido a la negativa de las empresas privadas responsables de esta labor de llevarlas al relleno sanitario de El Carrasco, cerrado desde el viernes pasado por orden del juez 15 administrativo de Bucaramanga. El del área metropolitana de Bucaramanga es uno de los 16 municipios que llevan sus desechos a ese lugar, que recibe más del 70 por ciento de los residuos generados a diario en el departamento.

Ante la decisión del despacho, Bucaramanga optó por la declaratoria de calamidad pública, como fórmula jurídica para que los camiones puedan seguir dirigiéndose al lugar, sobre todo después de la negativa del alcalde de Aguachica, Cesar, Róbinson Manosalva, de que el relleno sanitario de su municipio sea utilizado por las empresas de aseo santandereanas, incluidas las del área metropolitana. Al tiempo, a través de una tutela, la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas espera que el plan en curso para aumentar la vida útil de El Carrasco dos años más pueda seguir adelante y de esta forma darle una solución temporal a la crisis.



Y aunque lo crítico de la situación hace que cualquier salida sea bien recibida, es claro que se requiere una solución definitiva. Lo urgente es no llegar a un escenario de calles atiborradas de basura, con todo lo que esto puede acarrear en términos sanitarios; lo importante es que de la actual coyuntura surja la esperada solución definitiva. Y es que tras más de diez años de un eterno tire y afloje en los estrados, el departamento no puede continuar con la incertidumbre como consecuencia de no haber resuelto este delicado asunto. Bien sea despejando los obstáculos que han impedido establecer un relleno nuevo en otra ubicación o garantizando una intervención del actual que no solo permita una operación segura, sino que pueda, como ya comienza a hacerse, procesar algún porcentaje de las basuras para que no todas terminen compactadas bajo tierra y con el eterno riesgo de que una mala gestión de los lixiviados contamine fuentes de agua o de que un derrumbe agrave, aún más, la situación y el impacto del relleno en las comunidades aledañas.

Un cambio de paradigma es central y urgente. De hecho, lo que suceda en Santander tiene que ser referente para otras ciudades del país que tarde o temprano se verán enfrentadas a un desafío similar. Se debe partir de la premisa de que el actual modelo de los rellenos sanitarios no es ni recomendable ni sostenible. Cada vez es más evidente la urgencia de adoptar estilos de vida marcados por las llamadas tres erres: reutilizar, reciclar y, sobre todo, reducir.

Así suene a lugar común, hay que repetirlo: aquí la tarea es compartida. Si bien los municipios deben optar por modelos de gestión de residuos que incluyan un aprovechamiento de aquello a lo que es factible y viable darle un nuevo uso para otros fines y que permitan, hasta donde sea posible, el compostaje de lo orgánico, la ciudadanía también ha de aportar mediante la separación en la fuente. Pero, sin duda, lo más importante pasa por una mayor consciencia del impacto en el ambiente de cada una de las decisiones de consumo que a diario se toman.

