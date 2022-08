El lío con la Ptar Salitre

El lío alrededor de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar Salitre, fase II), a cargo de la firma Consorcio Expansión Ptar Salitre (Ceps), ha adquirido ribetes inesperados. Se trata de una infraestructura que fue contratada por la CAR hace seis años por cerca de 1,5 billones de pesos y que debió entrar en funcionamiento el año pasado. Su labor esencial es tratar las aguas residuales que producen unos 2 millones de personas asentadas en el norte de Bogotá.

Con esta megaestructura, que incluye la fase I (la planta antigua), se aspira a limpiar el 30 por ciento de las aguas contaminadas que luego van a dar al río Bogotá. El otro 70 por ciento deberá ser asumido por la Ptar Canoas, cuya estructuración está en proceso.



Sin duda, constituye un avance para la ciudad y para la protección de su principal afluente el que la Ptar Salitre pueda llegar a buen término, sobre todo ahora que se avecina la fecha de entrega. Sin embargo, el proceso se ha visto salpicado por una serie de señalamientos que involucran a la Alcaldía, al Tribunal de Cundinamarca, a la Contraloría Distrital, a la misma CAR y ahora al Consejo de Estado.

Como lo ha revelado ampliamente este diario, los problemas surgen cuando la alcaldesa Claudia López advierte que la planta no está en condiciones de operar y que esto agrava seriamente la descontaminación del río. No obstante los reclamos del Distrito, el Tribunal de Cundinamarca, en un fallo que causó sorpresa en varios sectores, no solo ordenó que la Empresa de Acueducto la recibiera y pusiera en marcha, sino que determinó que se debían cancelarle al consorcio 117.000 millones de pesos que reclama. Y aquí es donde viene la molestia de la mandataria, pues, como se lo dijo a EL TIEMPO, la planta presenta fallas y no hay garantías ni manuales de operación, según reporte de la interventoría. “Esta alcaldía y esta alcaldesa van a ir hasta las últimas consecuencias contra cualquier contratista que no les cumpla a los bogotanos” fue la vehemente sentencia de López.



En un sentido similar se pronunció el director de la CAR, quien hasta ahora no ha dado por recibida la Ptar fase II. Y a finales del año pasado fue el Banco Mundial, que en un informe expresó dudas serias sobre las fallas que presentaba la planta.



Se trata de una situación delicada, no solo por lo que advierten la Administración y otros organismos, sino porque hablamos de millonarios recursos que ha destinado la ciudad como parte de su compromiso para salvar el río. Recursos que han salido del bolsillo de los bogotanos y deben ser vigilados con máximo rigor.



Más allá del acatamiento que merecen todas las decisiones judiciales, las cuales en este caso cursan procesos de apelación en las instancias correspondientes, las dudas expresadas por la alcaldesa deberían ser tenidas en cuenta. Si bien hace pocos días hubo un principio de acuerdo para subsanar las cosas, como la ampliación del plazo de entrega, ahora la Contraloría alerta, en un concepto al Consejo de Estado, que de acatarse la petición del Tribunal sin tener en cuenta los posibles incumplimientos en que pudo haber incurrido el contratista, se estaría generando un detrimento para las arcas de la ciudad. Y ese sería el peor escenario para Bogotá.

EDITORIAL