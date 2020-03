El informe de la discordia

Si algo marcó la semana que acaba de concluir fue la polémica generada por el informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un documento de 25 páginas que da cuenta, desde la óptica de esa oficina, de la situación del país en dicho campo y que generó una fuerte reacción del presidente Iván Duque.

Lo incluido en el documento sobre la implementación del proceso de paz, los asesinatos de líderes sociales y la manera como el Ejecutivo respondió a las jornadas de protesta social de noviembre y diciembre fue el detonante de la controversia. En particular, lo que tiene que ver con los avances en la implementación del acuerdo de paz, la débil presencia estatal en territorios críticos, precisamente en los que ha habido más asesinatos de líderes sociales, además del punto que recomienda que la Policía pase a estar bajo el control de Ministerio del Interior. Un aspecto que dio pie a una firme y contundente respuesta del mandatario, quien habló de intromisión en la soberanía nacional.



De entrada, hay que recordar el papel protagónico que las Naciones Unidas, a través de sus distintas delegaciones con presencia en Colombia, desempeñaron durante la negociación con las Farc y el que han venido ejerciendo en la implementación de la paz. Su aporte en esta causa ha sido fundamental, su acompañamiento fue clave mientras duraron las negociaciones, a esta organización le entregaron las Farc sus armas y posteriormente, a instancias del Consejo de Seguridad, se creó la actual misión de verificación. Esta última, a propósito, por medio de su jefe, Carlos Ruiz Massieu, en más de una ocasión ha resaltado los avances que el actual gobierno ha logrado en su deber de implementar lo firmado con las Farc.



De ahí que tengan validez las observaciones con respecto a lo distante que está esta lectura de la percepción que otras delegaciones, también de la ONU, tienen de la situación. Un terreno en el que propios y extraños han reconocido los logros del Gobierno, a través de la gestión del funcionario a cargo, Emilio José Archila. Este ha dicho lamentar que el informe no mencione los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) que ya están en marcha, así como las 34 medidas que se han venido implementando en las últimas semanas para proteger a los excombatientes.



Dicho lo anterior, y reconociendo que tienen razón los funcionarios que, con Archila a la cabeza, perciben como injusto que el informe no registre avances significativos, hay que ser claros en que el documento aporta cifras y relaciona hechos y tendencias que no pueden caer en saco roto.



Sobre todo, debe preocupar lo relacionado con zonas de cultivos ilícitos que hoy se disputan grupos armados y en las que campea la pobreza. La mayoría de las 36 masacres que, según el informe, ocurrieron el año pasado y dejaron 133 muertes tuvieron lugar en estos territorios. Desde 2014 no se contaban tantos episodios de este tipo. Vuelve a ser evidente cuán devastadora es la combinación entre ausencia estatal, pobreza y economías ilegales. Un escenario en el que defender a los más vulnerables es un oficio de muy alto riesgo: 108 defensores y defensoras de derechos humanos murieron por balas asesinas en 2018.



Así mismo, el informe pone el dedo en la llaga de esa tragedia que es el asesinato de líderes sociales. Aunque reconoce que en el 55 % de los casos ha habido avances de la Fiscalía, es enfático en señalar que persiste la vulnerabilidad de quienes ejercen tal labor y que esta aumenta si se trata de personas que defienden derechos de las comunidades y si pertenecen a grupos étnicos. Otro punto del documento da cuenta de las denuncias por presuntos abusos de miembros del Esmad en el control de las movilizaciones sociales, abusando, como ya se ha dicho, de la figura del traslado por protección. En este apartado también se critica el uso del Ejército en tareas que, como las de este tipo, deberían ser, salvo excepciones, de competencia de la Policía.

No pueden pasar desapercibidos otros aspectos como el aumento de los casos de violencia sexual –la tasa de víctimas de este flagelo por cada cien mil habitantes fue la más alta de los últimos diez años– y el incremento de la pobreza multidimensional. Tampoco, el crecimiento de la brecha entre las zonas urbanas y las rurales en materia de desarrollo económico, algo tan inquietante como que Colombia siga siendo el tercer país de América Latina con mayor nivel de desigualdad.



Una vez cese el ruido por las diferencias en los puntos ya citados y por la molestia gubernamental ante algunas sugerencias, sin duda, la atención deberá concentrarse en estos aspectos, los cuales señalan la necesidad urgente de hacer más por los más desprotegidos. Y para ello es imperativo que el Gobierno y esta oficina de la ONU, entre muchos otros actores, trabajen de la mano.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com