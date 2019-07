El ‘huracán Boris’

Si hay un relativo consenso sobre lo nocivo que ha sido para las democracias el ascenso del populismo, sea de izquierda o de derecha, el hecho de que uno de los países históricamente más influyentes del mundo caiga en él es de lamentar.

Nos referimos a la vertiginosa llegada de Boris Johnson al 10 de Downing Street, luego de arrasar en las primarias del partido conservador británico a Jeremy Hunt. Es el mismo hombre que combatió ferozmente uno de los proyectos de integración más inspiradores de la humanidad, después de años de guerras, y lideró, con mentiras, verdades a medias y campañas de miedo y xenofobia, la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referendo del 2016. Y es el mismo que comparó a musulmanas con burka con buzones de correo.



Por sus formas, exabruptos e incluso su pinta, es llamado el ‘Trump británico’, un apelativo que no le molesta y del que espera sacar provecho, pues si cumple la promesa de sacar a Londres de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo con Bruselas –es decir, a las buenas o a las malas–, sería clave el nuevo tratado comercial con el que Trump hace tiempo intenta seducir al país para salir del paraguas de los 28.



No la tiene fácil. Al tiempo que los líderes europeos saludaban la llegada de este polémico pero muy inteligente y ambicioso periodista de derecha, también se dejaba claro que al acuerdo de salida al cual habían llegado con la ex primera ministra Theresa May, y que rechazó tantas veces el Parlamento, no se le cambiará una coma. Esto llevaría a una salida abrupta del bloque, un golpe certero para la UE, pero el camino más directo del Reino hacia una recesión.



Como a todo líder que comienza, se le abre un necesario compás de espera, pues muchos británicos creen genuinamente que el suyo es el liderazgo que necesitaban. Por lo pronto tendrá que enfrentar la crisis con Irán por la captura de sus buques petroleros, una papa caliente que pondrá a prueba su talante. Pero la historia lo juzgará, sin duda, por la forma como maneje el brexit.