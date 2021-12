El gran logro del país

Considerar a los vacunadores como los personajes del año –tal como lo hizo este diario– es un reconocimiento simbólico de los muchos que merecen estos más de 105.000 trabajadores sanitarios por ayudar –literalmente– a salvar vidas.



No es exagerado decir que son ellos los responsables de que la herramienta más sofisticada para atajar el covid-19 llegue a los rincones más distantes del país en un contexto de servicio gratuito, equitativo y oportuno que –dicho sea de paso– convirtió también la vacunación en el hecho más importante de este año que termina.

Son dignos de valorar el profesionalismo, la dedicación y el compromiso que orientan el quehacer de estos equipos humanos que enfrentan las dificultades de la geografía, el mal estado o la ausencia de vías y medios de transporte, y hasta las precarias condiciones laborales de no pocos de ellos que desempeñan su labor con entrega, a sabiendas de que, lamentablemente, sus salarios tardarán meses en llegar.



Por supuesto que al exaltar a los vacunadores, por su intermedio también se debe agradecer el desempeño de la totalidad del llamado talento humano en salud, que el próximo jueves será condecorado por el presidente Iván Duque con la Cruz Cívica al Mérito Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano, el máximo galardón que se otorga a o los benefactores de salud pública en el país.



No está de más que, a la par con estos merecimientos, las autoridades de salud y los responsables del bienestar laboral de estas personas taponen las grietas que dejan los contratos a término definido y sin prestaciones, la tercerizacion irregular de tareas misionales, los malos salarios y la fragilidad de la protección contra riesgos laborales que campean en las relaciones de trabajo de muchos de ellos y violan normas que prohíben tales prácticas. Transitar por esta vía sería de beneficio general.



Y con respecto al acontecimiento del año, es indudable que después de que en el país se han aplicado cerca de 62 millones de dosis se puede decir que nada –al menos en la historia reciente– había unificado el sentir colectivo como las vacunas. En otras palabras, pocas cuestiones han tenido que ver –por aceptación o rechazo– con la totalidad de la población, no solo en aspectos sanitarios sino por lo que han representado en términos de reactivación de todas las aristas de la actividad humana y, sin presunciones, en el retorno a una normalidad de la vida en un marco de esperanza.



Y es que en sincronía con su impacto sanitario, la inmunización masiva ha sido una estrategia crucial para la reactivación económica del país. En efecto, sin los avances del Plan Nacional de Vacunación no habría sido posible la reapertura total de las actividades productivas, como tampoco el regreso a la presencialidad de muchos sectores. Sin las dosis aplicadas, las fábricas, las tiendas, los centros comerciales, los hoteles y el entretenimiento no habrían podido abrir sus puertas.



Poner vacunas en los hombros de millones de colombianos de todas las edades fue el prerrequisito para la positiva dinámica de crecimiento económico con la que cerrará 2021, y que va en camino de romper récords. Las distintas proyecciones del PIB para este año bordean –y algunas superan– los dos dígitos, y la mayoría de las actividades no solo han regresado, sino que también han aumentado en comparación con los niveles de 2019, antes de la pandemia.

Los escenarios apocalípticos por fortuna para el país no se cumplieron. De hecho, los 26,7 millones de colombianos con esquemas completos superan la mitad de toda la población nacional FACEBOOK

TWITTER

Es justo reconocer la persistencia del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República en el despliegue del Plan Nacional de Vacunación. Los escenarios apocalípticos de las voces un tanto pesimistas, muy publicitados a finales del año pasado y principios de este, por fortuna para el país no se cumplieron. De hecho, los 26,7 millones de colombianos con esquemas completos superan la mitad de toda la población nacional.



La inmunización masiva permitió, no solo en Colombia sino en el resto del mundo, que las industrias diseñaran una ‘nueva normalidad’ para su producción, que el comercio con su generación de puestos de trabajo retomara su ritmo, que la cadena del turismo, hoteles y viajes despegara, además de que restaurantes, bares, cines y conciertos –los ‘últimos en abrir’– pudieran regresar del limbo de los confinamientos y las restricciones.



Los impactos de esta cadena de efectos económicos y sectoriales de la inmunización se han traducido en las tasas de crecimiento de estos sectores y han contribuido a las perspectivas optimistas con las que concluye 2021. Acertó la administración Duque en concentrar esfuerzos políticos, diplomáticos, financieros y humanos en la vacunación como pilar para que la economía colombiana saliera del histórico desplome del año pasado. La actual senda de reactivación es una prueba contundente.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com