El gran desafío

No es de ninguna manera exagerado plantear el detener la deforestación como uno de los principales desafíos, si no el principal, que hoy enfrenta el Estado colombiano. No hay duda de que el país enfrenta problemas de enorme calado que se han agravado a causa de la actual pandemia, pero ninguno como este –que, por cierto, está directamente ligado al narcotráfico, el acaparamiento indebido de tierras, a la minería ilegal y, en últimas, a la ausencia estatal– compromete de tal modo el futuro para Colombia. Pone en entredicho la viabilidad de la vida en un plazo que antes era largo, pero que ya va en medio y pronto puede ser corto.

Sin que hayan tenido el eco que merecían sus palabras, hace pocos días el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció cómo las disidencias de las Farc están obligando a los habitantes del sur del departamento a tumbar hectáreas de bosque nativo con el fin de dedicarlas a los cultivos ilícitos, en una región de cuya biodiversidad depende nada menos que la regulación del clima del país. Allí, las restricciones del periodo de confinamiento limitaron la capacidad de acción de las autoridades ambientales, lo cual fue aprovechado por el crimen organizado.



Es verdad que, según el más reciente informe del Ministerio de Ambiente, dado a conocer a comienzos de este mes, el país registró en 2019 una reducción del 19,2 por ciento en comparación con la cifra de hectáreas de bosque perdidas en 2018. Pero es cierto también que las cifras preliminares de este año, sobre todo en la mencionada región del sur del Meta, así como en el Guaviare, donde arreció el fenómeno entre marzo y junio, alimentan el pesimismo sobre la cifra final del 2020. El mismo documento deja claro que en el Catatumbo y el Chocó tiene visos muy graves el fenómeno de destrucción de la biodiversidad para abrirle terreno a la coca.

Urge entender que estamos ante un síntoma serio de un sistema enfermo que, gústenos o no, nos incluye a todos. FACEBOOK

TWITTER

Una vez más, hay que pedir un abordaje integral del problema. La acción del Estado no puede limitarse a lo policivo, sin que esto signifique renunciar al necesario control y vigilancia en las áreas críticas, que incluyen parques nacionales. Urge actuar en todos los frentes: seguir impulsando el catastro multipropósito de cara al acaparamiento de tierras; también es necesaria una reforma de fondo que le dé verdaderas herramientas a la autoridad ambiental, que hoy, por ejemplo, no tiene cómo –además de los casos de corrupción– regular efectivamente el comercio de madera. De nuevo surge la necesidad de una presencia real del Estado en estos territorios, donde los armados son la ley y, con frecuencia, sus habitantes no hallan más opción que los cultivos ilícitos. Ellos deben estar del lado del Estado, de la preservación de la vida. Por la vía de la concertación se tiene que lograr que sean ellos –como en algunos pocos casos exitosos ya ocurre– los primeros cuidadores del bosque.



Cada vez es más necesario indagar sobre la procedencia de nuestros alimentos y cuestionarnos si nuestro aporte puede ir por un cambio en nuestra dieta. Hay que entender que este es un síntoma serio de un sistema enfermo que, gústenos o no, nos incluye a todos y del cual depende no solo nuestro bienestar, sino la posibilidad de seguir habitando este planeta.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com