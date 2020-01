El futuro de El Dorado

El aeropuerto El Dorado es el centro neurálgico del transporte aéreo en Colombia, y por él se movilizan alrededor de 35 millones de pasajeros al año. Dado su papel crucial dentro de la economía, el turismo y el comercio capitalino y nacional, las discusiones sobre su futuro son de la máxima prioridad e importancia.

Hace siete años se inauguraron nuevas y modernas terminales de este aeropuerto, con la intención de resolver el problema de la congestión aérea. Hoy en día, el crecimiento del tráfico de aviones en Bogotá desbordó todas las proyecciones estimadas en ese entonces. El Dorado se quedó pequeño, aunque en 2017 se amplió de nuevo.



Con rapidez, El Dorado transita otra vez a un punto en el cual su operación esté en capacidad máxima. Esta situación está generando, desde ya, múltiples problemas a pasajeros, aerolíneas y autoridades aeronáuticas.



Demoras y retrasos en aterrizajes y despegues, mayor uso de las posiciones remotas, más demanda de trabajadores aéreos como los controladores, operaciones en horarios nocturnos previamente restringidos, la necesidad de introducir más tecnología son algunas de las consecuencias derivadas de un aeropuerto tan cerca de su límite.

La cuestión de su porvenir ya no da más espera. Según la Aerocivil, el mercado aéreo colombiano ha venido creciendo a unas tasas cercanas al 10 por ciento anual en los últimos diez años. Es evidente que la infraestructura aeroportuaria del país, en términos de capacidad y calidad, no está manteniendo esa dinámica de crecimiento del sector aeronáutico en Bogotá y las regiones.



Por fortuna se han venido ventilando varias alternativas para el desborde del aeropuerto capitalino. Una de ellas, de iniciativa pública, contempla la construcción de El Dorado II en la sabana de Bogotá y la operación de pistas y calles de rodaje de El Dorado. No obstante tener estudios de factibilidad, este proyecto no recibió la licencia ambiental de la Anla y quedó congelado.



Otro proyecto tipo alianza público-privada, cuyo trámite avanza, incluirá ampliaciones en las terminales y plataformas del actual aeropuerto, la construcción de una tercera pista, una nueva terminal para bajo costo y regionales, y la construcción de un segundo aeropuerto complementario entre las localidades de Madrid y Facatativá.



Los caminos para darle a El Dorado el aire que necesita deben ser proyectados y evaluados con el mayor rigor técnico y bajo los más estrictos parámetros. Se trata de una obra fundamental, y por ello las decisiones que se tomen para mantener y ampliar la capacidad aérea para la capital de la República no pueden volver a ser paños de agua tibia. Sería inaceptable que se incurriera en otro gran proyecto o proyectos de infraestructura para terminar desbordados una vez más por la demanda.



La conectividad aérea de Bogotá y el país es crucial para la competitividad, el crecimiento económico y la dinámica comercial. Implementar medidas de corto plazo mientras se dan las definiciones de los proyectos de mediano y largo no es excluyente. El tiempo corre.



