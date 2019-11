El fruto del estallido

Un estallido social que era difícil de prever desde los indicadores, pero que muchos desde la calle consideraron previsible, condujo a Chile a iniciar un proceso con miras a redactar una nueva carta política.

Treinta días de manifestaciones callejeras, algunas violentas y con denuncias de excesos de la Policía al reprimirlas –este domingo, un reportaje de este diario dio cuenta de más de 200 personas que han perdido un ojo por disparos de las fuerzas antidisturbios–, dieron pie a un proceso de intensa negociación entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso, que concluyó el viernes con el acuerdo en torno a la hoja de ruta para que el año entrante el país austral cuente pronto con una nueva constitución. Esto luego de 22 muertos y miles de personas heridas en las cuatro semanas de intensa tormenta social. El anuncio se hizo con una foto que reunió a representantes de todas las vertientes, a excepción del Partido Comunista.



Postal que refleja, por fin, consenso, rasgo ausente por estos días en una sociedad que al cabo de varios años de continuado y aplaudido crecimiento económico no ha logrado que esa prosperidad se cristalice en un nivel mínimo de satisfacción de deseos de todos los sectores. Es verdad que la desigualdad, gran lunar del llamado milagro chileno, muestra una tendencia a la disminución. Pero es cierto también que dicho ritmo está lejos de cumplir con el estándar que impone un vasto sector de la población que, tras salir de la pobreza, exige un entorno menos azaroso en términos del futuro y condiciones de vida en las que, entre otros puntos, la calidad de los servicios básicos esté fuera de discusión.



El primer paso en esta dirección será una cita en las urnas en abril; en ella, los chilenos deberán responder dos preguntas: si quieren un cambio en este sentido y, de ser así, por qué vía: una comisión mixta constitucional, una convención constitucional o asamblea constituyente. De ganar el sí, vendrían dos elecciones más: una en octubre, para elegir a los responsables de la tarea, y una más, seguramente en 2021, con participación obligatoria, para que el pueblo refrende la nueva carta política.

La pregunta clave es si esta respuesta a la crisis será satisfactoria para quienes exigen acciones con resultados a un plazo más corto FACEBOOK

TWITTER

Comienza así una larga ruta, marcada por una fuerte pendiente y que tendrá no pocos sobresaltos. Se trata, nada menos, de lograr un nuevo pacto social en medio de la desconfianza y las fracturas, hondas fracturas en muchos casos. Un esfuerzo que se llevará a cabo con los vientos cruzados de una economía global en alerta roja y de la posverdad, que hacen extremadamente complejo para el ciudadano generar lazos de confianza no solo con quien lo representa, sino con quien está en la orilla contraria, requisito fundamental a la hora de elaborar una nueva constitución.



Por lo pronto, la pregunta clave es si esta respuesta a la crisis, desde el sistema democrático, será satisfactoria para quienes desde la calle exigen acciones con resultados a un plazo mucho más corto. En una era de inmediatez, en todo sentido, los tiempos y ritmos de la democracia tienden a verse paquidérmicos. De ahí la importancia de que mientras toma vuelo el proceso, abunden los gestos, no los discursos, que dejen claro que la clase dirigente chilena ha sabido interpretar los signos de los tiempos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com