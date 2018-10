El fin de la ‘mermelada’

No siempre las grandes transformaciones de un país tienen lugar bajo reflectores y convocando la atención de la opinión pública. Algunas de gran trascendencia pueden comenzar a gestarse en silencio, como resultado de una decisión acertada y firme tomada en un momento clave. Tal es el caso de los cupos indicativos y la determinación del presidente Iván Duque de darles un uso distinto del que en los últimos años le dieron los gobiernos que antecedieron el suyo, lo que en plata blanca significa no condicionar su distribución a la consecución de apoyos políticos en el Senado y la Cámara.

Mejor conocidos en los últimos años con el llamativo mote de ‘mermelada’, los cupos fueron creados en el año 2000 con un propósito sin duda bienintencionado: que los parlamentarios pudieran gestionar ante el Gobierno central recursos que se tradujeran en mejoras sensibles en la calidad de vida de la gente de sus regiones.



Pero hoy están en el ojo del huracán por su uso indebido: primero, como moneda de cambio de apoyos en una relación por lo general tensa entre Ejecutivo y Legislativo, en la cual terminan apareciendo dinámicas que bordean la extorsión y desvirtúan por completo el fin último de la democracia. Segundo, como fuente por excelencia de los recursos que alimentan maquinarias políticas locales en las que la corrupción y el despilfarro son la norma. Hoy hay consenso en la necesidad de que este contubernio se acabe si lo que se quiere es atacar las causas estructurales de la corrupción en la política y, de paso, lograr que la relación entre los ciudadanos y el Estado deje de estar mediada por una de las más nocivas expresiones del clientelismo.



Esta fue una promesa de campaña del actual mandatario. Y desde que asumió el cargo, el pasado 7 de agosto, ha dado señales de estar dispuesto a cumplirla.



Mirando más allá de la coyuntura, hay que decir que ponerle coto a la repartición de ‘mermelada’ es solo un primer paso, pero fundamental, crítico. En este orden de ideas, a lo que se debe apuntar no es solo a un cambio en la forma como el Ejecutivo se relaciona con el Congreso, sino a que este hecho dé pie a una transformación del funcionamiento del Estado colombiano con el fin de hacerlo más legítimo –y eficaz y menos vulnerable– frente a quienes pretenden capturarlo para su propio beneficio y enriquecimiento. A fin de lograrlo, hay que actuar sobre los elementos estructurales del problema.



Después tendrán que venir necesariamente reformas que no solo establezcan nuevas reglas de juego en lo concerniente a los cupos indicativos, sino que, en un plano más general, les permitan a los entes territoriales mayor autonomía y a la ciudadanía, mayor capacidad de incidir en la toma de decisiones referentes a inversiones.



De vuelta al día a día político, conocedores de dicho tejemaneje coinciden en que la dinámica de la relación entre el parlamento y la Casa de Nariño en estas primeras de cambio ha sido diferente de la habitual. Incluso en un contexto en el que Duque no cuenta con amplias y cómodas mayorías que le permitan sacar adelante iniciativas cruciales. Esto es alentador. Ahora bien, se debe aclarar que esto es solo el comienzo, y todavía están por venir los pulsos más duros para el Ejecutivo. Entonces, al tensarse mucho más la cuerda será cuando verdaderamente se ponga a prueba la determinación del primer mandatario para cumplir una de sus grandes promesas durante la contienda electoral. Está por verse, así mismo, hasta qué punto decisiones ya tomadas en materia de nombramientos pueden estar sujetas a la necesidad del Gobierno de mejorar el ambiente para sus proyectos de ley.



Por lo pronto, lo procedente es un llamado al Presidente para que persevere en su propósito. Esta es, y sin que quepa la menor duda, la ruta correcta. A su vez, los congresistas tienen que entender el gigantesco costo político que en el actual estado de cosas les puede representar retomar conductas del pasado reciente, que indudablemente hoy son motivo de rechazo generalizado de la ciudadanía. Puede que en el corto plazo consigan algunos réditos, pero cada vez es más claro, y las recientes citas en las urnas así lo han demostrado, que los electores colombianos están plenamente dispuestos a castigar a quienes reproducen los comportamientos y las lógicas perversas que son caldo de cultivo de los grandes males que hoy aquejan nuestra democracia.



Aquella exhortación de hace unos años hecha por el entonces presidente del Congreso Fabio Valencia Cossio, a que este cuerpo se renueve antes de que lo renueve la ciudadanía, cobra hoy vigencia.



EDITORIAL

