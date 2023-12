El festival de Karol G

Se celebró hace ocho días, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el concurrido festival de la cantante Karol G: ‘Mañana será bonito’. Fue un gran espectáculo, lleno de invitados de primera, que demostró por qué la estrella colombiana se ha convertido en una figura internacional –su más reciente álbum fue número 1 en la lista de Billboard, acaba de ganar tres premios Grammy Latino y su composición Watati hace parte de la banda sonora de Barbie, la película más taquillera del año en todo el mundo–, y dejó en claro que ella ha conseguido poner su enorme talento al servicio de su sociedad.

Tanto el viernes 1.º como el sábado 2 de diciembre, aparecieron, en el escenario del festival, colaboradores frecuentes de Karol G como Peso Pluma, Rayan Castro, Feid y Romeo Santos, y se escucharon canciones tan exitosas como Tusa, Bichota o TQG: los conciertos fueron, sin lugar a duda, los momentos cumbre del evento. Pero los 80.000 asistentes también aprovecharon los restaurantes, los toboganes, las piscinas de pelotas, los espectáculos que hicieron parte del encuentro.

Quedó en el aire la sensación de que se celebraba toda una cultura: “Tengo que decir que, a pesar de que la vida me ha dado muchas bendiciones y me ha dado la oportunidad de cantar en muchos escenarios, para mí cantar en mi casa no tiene comparación”, dijo la cantante, en plena presentación, visiblemente emocionada

Quizás la gran conclusión de esa doble jornada sea la fuerza de esta generación de músicos urbanos que lidera la brillante Karol G. Ella, que nació en febrero de 1991 con el nombre de Carolina Giraldo Navarro, y que ha hecho una carrera estupenda, llena de lecciones, desde la televisión colombiana hasta la industria norteamericana, es la demostración de que Colombia sigue dando grandes artistas.

El secreto de ese grupo de voces nuevas es su autenticidad. Y la de ella es la más auténtica de todas.

EDITORIAL

