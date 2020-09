El factor Ruth Bader

Un inesperado suceso acaba de detonar en la campaña presidencial en Estados Unidos por la muerte, a sus 87 años, de la jueza de la Corte Suprema de Justicia Ruth Bader Ginsburg, una ‘heroína’ de la lucha por los derechos y las libertades civiles de las mujeres y contra todo tipo de discriminación.

La magistrada, una especie de ‘rockstar’ por sus posturas liberales en temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, sucumbió a un cáncer con el que llevaba peleando hace varios años, dejando un vacío inmenso. Tan inmenso que abre la puerta para que el presidente Donald Trump tenga en sus manos la posibilidad histórica de darle vuelta completa a la inclinación ideológica del máximo tribunal de justicia, que a golpe de fallos maneja el sentido moral del país.



El tema es especialmente sensible porque los jueces del Supremo ostentan cargos vitalicios, y si Trump logra sacar adelante la nominación de alguien de su cuerda, lograría que por décadas se impongan las visiones más conservadoras sobre la sociedad estadounidense.



Hasta la muerte de Bader Ginsburg, la Corte estaba 5-4 a favor de los conservadores, pero Trump podría ponerla 6-3, pues ha tenido la fortuna de impulsar ya a dos jueces de derecha. De momento, el mandatario anunció que a finales de semana estará nominando ante el Senado a una mujer, por lo que las apuestas se limitan, al menos por ahora, a dos juezas: Ammy Coney Barret, de 48 años, quien en el pasado se ha expresado en contra del derecho al aborto tal como fue aprobado, y Barbara Lagoa (52 años), de Miami y de origen cubano.



Obvio, detrás de sus nombres hay apuestas políticas claras. Se intenta jalonar, por una parte, el voto femenino, el de los grupos evangélicos que tienen en la lucha contra el aborto uno de sus mayores postulados y el de los latinos de Florida, un caudal electoral clave.

Esta es la nuez del asunto. En momentos de tanta polarización como los que corren, la designación de un nuevo juez para el Supremo puede tener profundas implicaciones en las presidenciales. En el 2016, tras la muerte del juez Antonin Scalia, el presidente Barack Obama quiso llenar la vacante, pero fracasó porque los republicanos argumentaron que a ocho meses de las elecciones la decisión debería recaer en el nuevo presidente. Pero ahora apenas faltan seis semanas para los comicios, y los republicanos, en una indecorosa voltereta, pretenden impulsar su candidatura contrarreloj, mientras a los demócratas, en cabeza de Joe Biden, no les queda más que apelar a la decencia de los republicanos. Ya dos senadoras dijeron que no confirmarán a la nominada de Trump.



Estudios recientes dan cuenta de que parte del envión final de Trump para ganar las elecciones estuvo en aquellos que no votaron tanto por su figura en sí misma, sino por la posibilidad de que él pudiera nombrar un juez conservador para equilibrar una Corte que veían demasiado progresista. Eso activó grupos decididos a cambiar el signo ideológico de la sociedad estadounidense. Eso, y mucho más, es lo que está en juego en la considerada más trascendental elección de los últimos tiempos. Ya no es solo un referendo sobre el flojo desempeño de Trump.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com