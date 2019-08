‘El estado de la ciudad’, el informe de calidad de vida que periódicamente presenta el programa Bogotá Cómo Vamos (BCV), muestra en su versión 2018 una ciudad dinámica, con varios indicadores por encima del promedio nacional, con avances del 72 por ciento en los objetivos planteados en el plan de gobierno de Enrique Peñalosa, con logros en materia social y de infraestructura que dejan ver que durante estos últimos tres años, la capital ha estado en permanente ebullición.

En contraste, gravitan nubarrones que se han vuelto estacionarios en la ciudad. En seguridad, por ejemplo, no ha sido posible quebrar la curva del hurto y el atraco callejero; los indicadores no muestran avances significativos en materia medioambiental ni en movilidad, y, como sucede en el resto del país, preocupa la escasa oferta laboral. ¿Quiere decir esto que no se ha hecho nada? Cabe recordar que los homicidios han descendido a niveles históricos, que se consiguió paliar la crisis del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que el programa Visión Cero redujo las víctimas fatales en la calle, que ha comenzado la modernización de la flota de TransMilenio y que por primera vez se aseguraron recursos para descontaminar el río.



Es un claroscuro que en otras circunstancias llevaría a ver el vaso medio lleno. Que Bogotá haya logrado un descenso en sus tasas de mortalidad materna e infantil, embarazo adolescente, deserción escolar y trabajo infantil, y que la calidad de la educación en instituciones oficiales sea hoy sobresaliente o que el Instituto para la Protección Animal obtenga reconocimiento internacional lleva a pensar que allí en donde la crítica fue más fuerte contra el alcalde es donde están los mejores resultados: en lo social. Algunos opositores lo reconocen.

Al tratarse de una urbe tan compleja y con una ciudadanía cada vez más exigente, es difícil sacar adelante todas las metas que se propone un gobierno. Tampoco le será fácil al gobernante que asuma las riendas el próximo 1.º de enero. Por eso hay que mirar en detalle los 12 sectores analizados y los 400 indicadores en los cuales se basa el estudio. Pero sobre todo hay que poner atención en las recomendaciones que se hacen.



Bogotá debe mirar, por ejemplo, el tipo de equipamiento, vivienda y servicios que ofrecerá a hogares de personas solas que se concentrarán en Chapinero, Santa Fe o La Candelaria, es decir, en el centro. Así mismo, no puede dar espera un plan regional para atender la conurbación que se viene generando de hecho, con desafíos medioambientales, de movilidad y seguridad. Advierte también que para evitar que la pobreza monetaria se dispare, hay que revisar la asignación de subsidios, focalizar la atención para los más vulnerables y enfrentar la migración, que hoy asciende a casi 400.000 personas. Se tiene que combatir el desempleo juvenil y aumentar la productividad; mientras que en seguridad, Bogotá debe desvertebrar las cadenas criminales que se han ensañado contra ella. Y en movilidad, el reto es ampliar y mejorar la oferta de transporte público.



Justo es celebrar que los candidatos hayan asistido y conocido estos indicadores, pues ellos resumen el sentir de una ciudad que necesita más manos que la ayuden.



