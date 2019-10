El escándalo Merlano

El muy bochornoso episodio de la fuga de la excongresista Aida Merlano no puede quedarse en lo anecdótico.

De la peor forma, vuelve a ponerse en evidencia que el Inpec falla sistemáticamente en su tarea de custodiar eficazmente a quienes están a su cargo. Todo el país lo pudo ver. Una falencia de la cual se derivan otras tantas que no son nuevas y obligan al Ministerio de Justicia a tomar decisiones que apunten a la raíz del problema.



Por ejemplo, la permisividad de esta entidad con las citas médicas de algunos internos privilegiados que, por sus recursos, no tienen que padecer el muy deficiente servicio de salud del sistema carcelario. Como lo ha denunciado en diversas oportunidades este diario, es común que detenidos salgan varias veces en el mes, e incluso en una misma semana, con esta excusa, en muchas ocasiones dudosa. Salidas que no solo entrañan un gran riesgo de fuga, sino que implican enormes costos que termina asumiendo el instituto.



Queda también sobre el tapete la pregunta de cuáles son en realidad los criterios para establecer la gravedad de las dolencias que dicen padecer los privados de la libertad. Mostrarse en mal estado de salud cuando no es así sigue siendo una treta recurrente. Es hora de ponerles coto a estos engaños.



Y luego está lo relacionado con la tarea básica del Inpec. El episodio de marras evidencia, en el mejor de los casos, un nivel aterrador de incompetencia. Muchos se preguntan, con razón, por qué un dispositivo de seguridad tan precario no tuvo en cuenta ni los más evidentes factores de riesgo. Sobre todo tratándose de una rea que estaba en camino de negociar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que podría dar pie a que se supiera la verdad sobre el papel de muy reconocidas figuras de la política de la región Caribe en la red de compra de votos que la llevó al Senado.



Urge esclarecer este hecho y que la justicia actúe sobre los responsables, que parecen ser varios. Pero sería imperdonable que tras un escándalo de este talante todo siguiera igual.