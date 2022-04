El ejemplo de Egan Bernal

Hay seres extraordinarios que triunfan en una disciplina y se convierten en referentes y personajes admirados por miles de seguidores. Uno de ellos es el ciclista Egan Bernal, nacido hace 25 años en Zipaquirá, cuna del legendario ‘Zipa’ Forero y quien ha marcado la historia. Nada menos que en 2019 se coronó campeón del mítico Tour de Francia, la primera carrera del mundo por etapas. Es el único latinoamericano en la historia en lograrlo. Y fue campeón del Giro de Italia, entre otras conquistas.

Pero en este deporte los accidentes están a un parpadeo, como ocurrió el pasado 24 de enero, cuando Bernal entrenaba con su equipo Ineos en la vía Tunja-Bogotá y a la altura de Gachancipá chocó, a más de 60 kilómetros, contra una flota que dejaba a un pasajero. El país y el mundo ciclístico quedaron en vilo.



Se temió lo peor. Los partes médicos hablan de trauma de cráneo leve, fractura de columna cervical no desplazada, perforación del pulmón con presencia de aire y sangrado en la cavidad torácica, fractura de la vértebra torácica t5 y t6 y fractura del fémur y de la rótula derecha… Esto escalofría. Pero él es distinto. Es ciclista, y los ciclistas y los toreros no se miran las heridas.



Después de salir de la UCI, Bernal retomó otra epata de su vida, demostrando valor y entusiasmo. Hace unos días escribió en su cuenta de Twitter: “Después de dos meses y 20 huesos rotos, acá estoy y tengo ganas de más. Nos vemos en la carretera”. Dicho y hecho, ya montó en su caballito de acero, acompañado de su familia y de uno de sus cirujanos. No dio la vuelta a la cuadra, sino que hizo 60 kilómetros.



Aquí hay asombrosa ciencia médica, hay un hombre centrado con apego a la vida y a su profesión, que se puede romper los huesos, pero no el alma. Y hay esa fuerza poderosa de la familia unida. El país debe verlo como un emocionante ejemplo y alegrarse por la recuperación de este deportista que, como va, a lo mejor pronto lo veremos de nuevo en las grandes competencias.



EDITORIAL

