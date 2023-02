El discurso de Biden

Una de las ceremonias más tradicionales de la democracia estadounidense es el denominado discurso del estado de la Unión, en el que el presidente de turno rinde a Congreso y ciudadanos un informe anual sobre cómo va el país, y las líneas futuras de su mandato, todo un evento transmitido de costa a costa en el que el ritmo lo marcan los aplausos o abucheos que se ofrecen al ilustre orador. Normalmente es un mensaje que se ocupa de temas nacionales y de política exterior de mucha trascendencia, como el desafío chino, que tuvo recientes desarrollos con la crisis de los supuestos globos espías.

El martes pasado el turno le correspondió por segunda vez al presidente demócrata Joe Biden, pero esta vez ante una Cámara de Representantes de mayoría opositora que fue poco generosa en el reconocimiento de sus logros, en lo que a ojos de analistas de múltiples orillas ideológicas es una inquietante señal de lo lejos que está llegando el sectarismo partidista. Tanto que la réplica a la que tiene derecho la oposición giró en torno a que Biden está controlado por la “izquierda radical”. Quizás en lo único que se pusieron de acuerdo republicanos y demócratas haya sido el aplauso a los ciudadanos anónimos invitados por su resistencia y valor, como el hombre que evitó una segunda masacre en el día del Año Nuevo chino y los familiares del joven afro asesinado por la brutalidad policial.

El mandatario, rebosante de optimismo y con gran lucidez, destacó sus logros económicos, tras un comienzo de mandato ensombrecido por la inflación y el desempleo, habló de revigorizar la clase media, de no perder el alma del país, de controlar la inmigración y de apoyar a la clase trabajadora. “Terminar el trabajo” fue la frase que más usó en medio de un clima tenso en el que incluso respondió a los insultos de los republicanos, saliéndose del discurso. Latinoamérica, como suele suceder, no apareció. La duda que no despejó es si se lanzará para un segundo mandato. Aunque parece un hecho, lo sabremos pronto.

EDITORIAL

