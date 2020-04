El día después

Con la misma velocidad a la que crece el coronavirus en los entornos urbanos se hacen más robustos los desafíos para las ciudades y sus gobernantes. Sobre todo ahora, cuando está previsto que den a conocer sus planes de desarrollo para que sean socializados con la ciudadanía y sometidos al escrutinio de los consejos de planeación territorial y la academia. Sin embargo, es poco lo que se puede decir en la actual coyuntura, excepto generalidades. Hay una nueva realidad y cualquier cambio debe verse desde la perspectiva del futuro inmediato.

Cuidar a la gente de la pandemia y evitar que la economía colapse es la ecuación para resolver. Fácil decirlo, difícil ejecutarlo. Y hay que hacerlo rápido, con imaginación y en concordancia con el Gobierno Nacional, como viene sugiriendo Naciones Unidas. ¿Cómo cambiarán Bogotá y el resto de capitales ante este nuevo escenario? ¿Cuáles deben ser las prioridades ahora? Nadie sabe la respuesta, pero se intuye el escenario que nos espera.



Es la misma disyuntiva que se plantean los gobiernos del mundo, aunque la tarea será más difícil para las naciones en desarrollo. Ese escenario exigirá una nueva gobernabilidad y un nuevo liderazgo, esto es, capacidad para asumir retos que no estaban en los planes de gobierno o al menos no entre las prioridades: caída del aparato productivo, desempleo, priorización del gasto público, cambio en el curso de las inversiones y la atención a la tragedia migratoria. Sin contar con el golpe anímico de la gente, que, sin embargo, tendrá que ser convocada para salir adelante.



La pandemia ha desnudado aún más los enormes abismos de inequidad y desigualdad que subsisten. Y lo poco que se había conseguido para equilibrar las cargas desaparecerá. Todo ello gravitará en el optimismo ciudadano.

En el caso particular de Bogotá, que alberga la población más grande del país, es la principal generadora de empleo y de riqueza, lo que suceda con ella será decisivo. Tiene a su favor el manejo ortodoxo que tradicionalmente ha dado a su economía, una cultura de pago que habla bien de sus contribuyentes y de su empresariado y el cuidadoso manejo de la deuda. No obstante, expertos de la propia administración calculan que el golpe de la actual crisis no será menor a tres billones de pesos. Eso, de por sí, abre un boquete que obliga a barajar de nuevo y fija las prioridades en cómo superar la emergencia sanitaria al tiempo que se mitiga el impacto social y se buscan caminos para reactivar su economía. Un desafío que requerirá de una alta dosis de sacrificio y el concurso de todos los sectores implicados.



Bogotá y el resto del país deben ahora replantear sus planes de desarrollo, hacer un balance de lo sucedido y concentrarse en encontrar alternativas que permitan inyectar recursos a unas economías debilitadas por efecto del coronavirus. Hay opciones que van desde el redireccionamiento de recursos hasta un mayor endeudamiento. Pero, también, es momento de sacar lecciones que deja la coyuntura y tener claro que, en adelante, habrá una ciudadanía más activa y consciente, que reclamará una ciudad más inteligente en lo urbanístico y más consciente en lo social.



