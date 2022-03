El desangre de TM

TransMilenio, el sistema masivo de transporte de Bogotá, sigue siendo el servicio público de mayor usabilidad por los ciudadanos. Cerca del 30 % de los viajes que a diario se hacen en la capital corren por cuenta de los buses articulados y el SITP. Veinte años después de su puesta en funcionamiento, no ha habido otro modelo más revolucionario que este, si bien ya arrancaron las obras de la primera línea del metro.

El modelo TransMilenio fue copiado en otra decena de capitales del país y del mundo. Sin embargo, en el caso colombiano, prácticamente todos atraviesan dificultades financieras por males que van desde el manejo que se les ha dado desde los gobiernos locales, pasando por los costos administrativos que demandan, el vandalismo y los colados.



Pero desde hace ya bastante tiempo se ha sumado otro mal. En Bogotá, las autoridades han encontrado que existe una mafia que de forma irregular está vendiendo pasajes con las tarjetas de los usuarios, especialmente las subsidiadas. Como lo denunció este diario, la Policía ha realizado varias capturas de sujetos que tienen en su poder decenas de tarjetas Tu Llave para la reventa de pasajes con plásticos de personas que cuentan con el beneficio del Sisbén. Esta práctica no solo es común en varios sitios de Bogotá sino que, incluso, algunos usuarios parecieran defenderla por falta de puntos de recarga.



Las denuncias no son nuevas y hacen parte del desangre financiero de TransMilenio, al lado de los colados, que le roban al sistema alrededor de 300.000 millones de pesos al año. La pregunta es por qué se sigue tan campante ante esta situación, por qué la Alcaldía, los operadores y las autoridades no adoptan medidas para evitar semejante golpe. Dejar que las cosas sigan así envía un pésimo mensaje, especialmente porque los ciudadanos de bien y el mismo gobierno inyectan millonarios recursos para que TransMilenio no colapse.



