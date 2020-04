El desafío del hambre

Son aterradoras las cifras que la semana pasada presentó el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el impacto que puede llegar a tener la actual pandemia de covid-19 en la cantidad de personas en riesgo de morir de hambre en el planeta.

Mientras que el año pasado tal cifra fue de 165 millones, es posible, según lo alertado por el PMA, que a finales de 2020 esta llegue a los 265 millones de seres humanos en situación crítica en materia de acceso a alimentación.



La mayoría vive en aquellos países que están entre los que ya dependían, antes de la pandemia, de la ayuda internacional para poder garantizar un mínimo de comida para su gente. Otros están en naciones que, si bien hasta ahora no presentan un panorama tan crítico en seguridad alimentaria, muy pronto y por la actual crisis podrían ser parte de esa lista.

Y es que la pandemia ha obligado a cerrar fronteras, lo que dificulta tanto la llegada de ayuda a naciones donde se necesita como la posibilidad de que quienes están en situación crítica se desplacen a territorios con más oportunidades; también ha disminuido el poder adquisitivo de millones y ha puesto a muchos gobiernos en aprietos a la hora de garantizarles a los niños y a las niñas su nutrición, pues esta labor se llevaba a cabo a través del sistema educativo.



Es una realidad que para millones en el mundo se materializa en la durísima disyuntiva de tener que optar entre asumir el riesgo de adquirir el virus a cambio de procurarse algo de alimento o atender las recomendaciones para mantenerse a salvo, a sabiendas de que no se cuenta con qué comer. Es, en últimas, el mismo dilema que hoy enfrenta la mayoría de gobiernos en el mundo, que no saben con certeza por dónde trazar el límite entre su deber de proteger con medidas sanitarias a la población y su obligación de evitar que un colapso de la economía ponga también en riesgo vital, por distintas causas, a millones.



Cada gobierno intenta, con lo que tiene a la mano, hallar el mejor conjunto de medidas para encarar este complejísimo dilema. Todos, eso sí, deben saber que desafíos de este calibre requieren valores y actitudes que hoy asoman en algunos frentes, pero que tienden a escasear, por desgracia, en las relaciones internacionales.



Frente a esto, en ningún momento se puede olvidar que pensar más allá de sí mismo, bajo la premisa de que no solo mi bienestar sino mi misma supervivencia depende, a la larga, de unas condiciones mínimas de bienestar para el colectivo al que pertenezco. Esto es válido para cada persona y para cada país. Por eso la insistencia de tantas voces en que ante una crisis como la que ha desatado la actual pandemia es un grave error caer en el egoísmo, en buscar salvaguardar el propio pellejo. Es vital un esfuerzo mancomunado de toda la comunidad internacional.



Se trata de entender que salvar de morir de hambre a quienes hoy están en riesgo va mucho más allá de un acto caritativo. Es una opción éticamente ineludible, pues, en últimas, se trata de proteger la especie a la que todos pertenecemos. El aislacionismo puede dar algunos resultados a corto plazo, pero, a la larga, es camino seguro hacia la debacle.



