El desafío de la inflación

Hacer mercado es hoy mucho más caro que al iniciar el año. En eso coinciden tanto los hogares colombianos como los más recientes reportes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Dane. Según la organización estadística nacional, la inflación mensual en Colombia registró en noviembre pasado un 0,5 por ciento, mientras que la anual alcanzó el 5,26 por ciento, y la de año corrido, 4,86 por ciento.

Esta es un alza de precios que no se veía desde 2017 y genera preocupación por sus distintos efectos; entre ellos, los costos de los productos básicos de la canasta familiar. De hecho, el informe del Dane identifica a los alimentos y las bebidas no alcohólicas como los propulsores de esta alta inflación. Esta división del gasto ha subido un 15,34 en el último año y contribuye con alrededor de la mitad de todo el IPC.



Los aumentos anuales de los productos claves de la dieta de los colombianos hablan por sí solos: los precios de la carne de res se han incrementado 30,62 por ciento; las frutas, un 21,98 por ciento, y los huevos, un 17,7 por ciento. Más aún, si se remueven los alimentos, el alza de precios se morigeraría sustancialmente. El IPC anual sin el costo de la comida es de 3,37 por ciento, y de 2,98 por ciento en los 11 meses de 2021.

Una inflación jalonada por los alimentos básicos impacta de manera más dura a los más pobres. Mientras el IPC de los hogares más pudientes es de 4,11 por ciento, el de los hogares pobres y vulnerables alcanza el 6,38 por ciento. Es decir, un golpe a los bolsillos de la mayoría de los colombianos y a su poder adquisitivo. Esta es una poderosa razón por la que la disparada de los precios no solo debe preocupar a las autoridades económicas, sino que merece la máxima atención de la sociedad, de empresas, de ciudadanos y del Gobierno.



Es justo decir que el fenómeno inflacionario es hoy una tendencia global. Muchas economías en el mundo, con notable excepción de Asia y el Pacífico, están experimentando similares alzas en los precios. Los altos costos de materias primas e insumos, así como las disrupciones en las cadenas de suministro y la alta demanda en el rebote económico han generado que la reactivación esté acompañada de inflación.

La irrupción de ómicron enrarece este escenario. La incertidumbre, tanto sanitaria como económica, ha empeorado las dificultades y las restricciones en la oferta y está amenazando con frenar el ritmo de la reactivación global. Es decir, parece que los factores externos que presionan la inflación al alza no se disiparán en el corto plazo.



Que los altos precios se experimenten en los supermercados, tiendas, plazas de mercado o restaurantes es un hecho que dificulta que la reactivación de la economía se disfrute en muchos hogares. Mientras se generan puestos de trabajo y se dinamizan los distintos sectores, el dinero no alcanza para que cientos de miles de familias resuelvan todas sus necesidades. Junto con las decisiones de política monetaria del Banco de la República, el Gobierno debe acometer acciones para mitigar el alto costo de los alimentos y de los insumos agropecuarios. Si bien hay tendencias globales que se salen del accionar ejecutivo local, es necesario y posible trazar un derrotero que suavice este golpe a los bolsillos.

EDITORIAL