El defensor Nairo Quintana

Antes de que se conociera la mala noticia del golpe en la rodilla que en días pasados recibió el frentero Nairo Quintana, uno de los más grandes ciclistas que ha dado el país, la historia más importante que tenía que ver con él era su denuncia valerosa y urgente de que en los últimos años muchos jóvenes pedalistas colombianos han sido engañados por ciertos dirigentes inescrupulosos –quizás sea más preciso hablar de ‘falsos representantes’ en estos casos– con la promesa de una carrera y una vida en Europa.

Resulta admirable. El boyacense Quintana no solo ha hecho una de las carreras ciclísticas más importantes que se hayan dado en Colombia, no solo ha ganado algunas de las vueltas y las clásicas más importantes del mundo, sino que siempre se ha atrevido a ponerse del lado de los menos favorecidos de todos los campos y ha tenido el coraje para defender las causas que ha considerado fundamentales. Sin importar el equipo en el que esté corriendo –en el Movistar, al que dio tantos títulos, o en el Arkea–, Quintana nunca les ha huido a las controversias y, consciente de la voz que le han concedido sus triunfos y su visibilidad en la sociedad colombiana, jamás ha dejado de decir lo que piensa en favor de sus colegas.



No es nada fácil hablar en los cerrados gremios del deporte, pero una vez más Quintana lo ha hecho para ponerse del lado de los muchachos de 15 o 17 que se van detrás de las promesas falsas de cualquier agente y que, sin embargo, como en una suerte de trata de personas, suelen terminar en situaciones inhumanas que dicen mucho del estado tanto del ciclismo como del entorno colombiano. Quintana señaló a la dirigencia de no estar haciendo lo suficiente para evitar la explotación de estos jóvenes ciclistas, que ni siquiera son mayores de edad. Aconsejó a los pedalistas que están comenzando en el deporte que se queden en el país a hacer escuela.Y, sobre todo, volvió a ser un ejemplo en un mundillo en el que tantos prefieren callar y dedicarse a lo suyo.



EDITORIAL

