El deber de cohabitar

Existe, y sobrevive, un consenso entre los expertos sobre el gran valor que tuvo para nuestra democracia la reforma constitucional que en 1986 introdujo la elección popular de alcaldes. Dicha transformación fue un paso en la dirección correcta en materia de autonomía de los entes territoriales y profundización de la democracia, entre muchas otras virtudes.

Que cada ciudad, incluida Bogotá, pudiera elegir su burgomaestre implicaba también la posibilidad de que la principal ciudad del país, que en cifras de hoy tiene una participación del 25,6 por ciento en el producto interno bruto nacional, optara en las urnas por un gobernante de un perfil ideológico diferente al del Presidente de la República, con el cual tendría entonces que cohabitar. Antes de la mencionada reforma, cabe recordar, era el mandatario quien designaba al inquilino del Palacio Liévano.



Y, aunque tal escenario se produjo en más de una ocasión, solo cuando Álvaro Uribe y Lucho Garzón coincidieron se vieron los primeros roces y los primeros desafíos de construir un ambiente de sana cohabitación. Aquella vez, el motivo de la discordia fueron el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas y la militarización de Ciudad Bolívar. En esa oportunidad, como cuando hubo diferencias entre Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, fue posible superar las fricciones con el diálogo.



Que la orientación política de quien gobierna Bogotá y la de quien hace lo propio con el país no sean la misma puede ser algo tan positivo como negativo. Un trabajo conjunto que se enriquezca con insumos diversos y combine con buen tino las fortalezas de cada visión del orden social traerá mayor bienestar a la ciudadanía. Si esto no ocurre, hay riesgo de caer en un pantano que solo deje pérdidas, rupturas profundas y, en fin, graves retrocesos.



Bien vale aquí la comparación con una pareja que decide divorciarse: una relación madura, serena, transparente y centrada en el bienestar de los hijos –los bogotanos– entre los antiguos cónyuges es garantía de que estos gozarán del bienestar necesario para su óptimo desarrollo. En cambio, una relación marcada por las tensiones mal tramitadas, los chantajes emocionales y las manipulaciones para conquistar afectos es lo menos indicado.



Por desgracia, lo que hoy sucede entre Iván Duque y Claudia López se parece más al segundo escenario. Ni ellos ni sus respectivos gabinetes –con contadas excepciones– han estado a la altura del reto que desde el primero de enero de este año tuvieron de evitar que la relación Casa de Nariño-Palacio Liévano fuera rehén de la brutal polarización política actual, en la que los cálculos electorales son asunto determinante y permanente.



No es del caso entrar a valorar cada uno de los encontronazos que se han producido en estos nueve meses en busca de responsables o de ganadores y perdedores. Lo que sí procede es invitar a una profunda autocrítica de ambos protagonistas que conduzca, con humildad, a reconocer errores y de ahí a una nueva disposición que permita cambios para llegar a unos mínimos acuerdos sobre lo fundamental para bien de la capital. Lo anterior en el entendido de que es perfectamente factible hallar sendas intermedias que lleven a avanzar en asuntos críticos como la seguridad, y que no supongan para ninguna de las partes renunciar a las banderas con las que consiguieron el respaldo en las urnas para llegar a sus cargos.

Lo que está en juego es de tal magnitud que no puede estar al vaivén de la feroz y constante guerra por ser tendencia en redes sociales FACEBOOK

TWITTER

Tal vez algo esté claro, y es que lo que está en juego es de tal magnitud que no puede estar al vaivén de la feroz y constante guerra por ser tendencia en redes sociales. La democracia provee instancias, canales y códigos suficientes para que se tramiten las diferencias y se alcancen acuerdos. Esta es la vía. No hay opción. Es inconmensurable lo que pierde Bogotá con cada disputa en Twitter entre funcionarios de lado y lado. Desde luego, es normal que estas diferencias se produzcan, lo que no lo es, y sí muy dañino, es que se tramiten al calor de la lucha por los ‘likes’. Es el momento de optar por la serenidad y la ponderación. No solo hay que tener cuidado con los trinos, como ya se dijo, sino también con los símbolos. Sea el uniforme de la Policía o una silla vacía.



Y es que el ejercicio del poder, local y nacional, está en un plano superior al de la confrontación ideológica cotidiana y de la milimetría política. La coyuntura, con los retos colosales que trae la pospandemia, obliga a entender que gobernar en clave de unión es un imperativo y que hacerlo en clave de división puede traer réditos en el corto plazo, pero siempre con la certeza de que así se pavimenta el camino al infierno. Las decisiones que se tomen, en todos los campos, y en particular el de la comunicación política, solo pueden tener en mente a las próximas generaciones y no las próximas elecciones.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com