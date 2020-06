El covid-19 en Kennedy

Tomar la decisión de cerrar una localidad tan extensa y populosa como Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, no es fácil. Es como ordenar el cierre de Bucaramanga y su área metropolitana. O pedir que los 1,2 millones de habitantes de las tres capitales del Eje Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia) mantengan su confinamiento sin actividades durante quince días. La vitalidad e importancia de Kennedy para la capital radican no solo en que allí hay industria, comercio y decenas de otras actividades, sino en que tiene asiento el principal centro de abastecimiento del país: Corabastos.

Con esto de la pandemia, uno de los factores que más juegan en contra de los centros urbanos son su densidad y grado de hacinamiento. Y Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo, la novena. Por tanto, tarde o temprano debían adoptarse medidas específicas y radicales en ciertas zonas para evitar que el brote del covid-19 pudiera salirse de margen. Inicialmente, la Alcaldía Mayor decretó las llamadas zonas especiales para que algunos polígonos tuvieran vigilancia especial. Hubo 14, en localidades como Chapinero, Suba, Puente Aranda, entre otras.



Kennedy no estuvo exenta de tales medidas. De hecho, allí hubo siete zonas con alerta naranja, hoy es la del mayor número de contagios, alrededor de 2.500, mientras que otras casi del mismo tamaño, con más de un millón de habitantes, como Suba, no llegan aún al millar. El índice de contagio en Kennedy es de 2 infectados por persona, mientras que el de la ciudad es de 1,5. Además de esto, lo que mayormente preocupó a las autoridades a la hora de tomar la decisión del aislamiento total fue el hecho de que Corabastos se convirtió en uno de los principales focos de coronavirus, no obstante las medidas adoptadas.

De lo bien que salga el proceso con Kennedy dependerá la suerte de otras localidades y, por qué no, de otras ciudades del país. FACEBOOK

TWITTER

Por consiguiente, hace bien la Administración Distrital en ordenar la cuarentena total y obligatoria para esta localidad. Incluso Bogotá seguirá con el confinamiento que traía, y las actividades autorizadas por el Ejecutivo este lunes aún no rigen para la capital. La alcaldesa Claudia López ha dicho que estas dos semanas serán para que aquellos sectores que pueden reanudar labores adopten los protocolos de bioseguridad necesarios antes de abrir sus puertas. En cuanto a Kennedy, lo que se pretende evitar a toda costa es que más personas sigan contagiándose y muriendo por no cumplir con los protocolos de aislamiento, tapabocas y lavado de manos.



Medellín –que se había caracterizado por el buen manejo de la pandemia– también tuvo que aplicar cierre total en una de sus comunas. En Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera decidió mantener el aislamiento que se traía hasta el 7 de junio, cuando se revisarán los protocolos.



Es comprensible la incertidumbre que pueden estar sintiendo los habitantes de Kennedy. Y por ningún motivo ello debe dar pie a generar formas de estigmatización para una localidad que, como decíamos, es vital para la ciudad. Lo importante es que sea la misma gente la que garantice que dentro de dos semanas se podrá volver a cierta normalidad, acatando las medidas, entendiendo que buena parte de su población obtiene sus ingresos de la informalidad. Y, por otro lado, está el papel que debe jugar la alcaldía en darles una mano a sus habitantes y multiplicar los mensajes de cuidado hasta que se vuelvan una máxima para seguir. De lo bien que salga este proceso dependerá la suerte de otras localidades y, por qué no, de otras capitales del país.



EDITORIAL