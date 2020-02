El coraje en el fútbol

El coraje es uno de los grandes valores –una de las mayores lecciones– que deja el fútbol. El negocio de los equipos, de las transmisiones de los partidos por televisión, de las marcas, de los comerciales, de las ligas jugadas a medias puede llegar a ser lo contrario a un deporte que celebra lo mejor de lo humano, pero siempre habrá profesionales que, como la fisioterapeuta Carolina Rozo, salgan en defensa de la igualdad, de la dignidad, del cuerpo, de la mente, del amor propio de todos los que de una u otra manera tienen que ver con el terreno de juego.

En los tiempos del #YoTambién, que ha dado frutos ciertos en Estados Unidos en la medida en que se ha creado una cultura que condena francamente a los depredadores sexuales y los abusadores de poder, podría decirse que la valerosa Carolina Rozo ha sido, aquí en Colombia, la cara más visible de una nueva manera de encarar el machismo que –atado a las posiciones privilegiadas y dominantes– durante décadas ha hecho su voluntad con las personas que han querido abrirse paso en el mundo del deporte.



Por supuesto, han sido las mujeres las que han sufrido día por día el matoneo y el despotismo. Y el preacuerdo con la Fiscalía en el que el antiguo técnico de la Selección sub-17 de fútbol femenino reconoce que acosó a la terapeuta, que es el gran logro del coraje de ella, resulta simbólico no solo en el contexto plagado de silencio de la llamada familia del fútbol, sino fundamental en un panorama –el colombiano– que aún no ha acusado recibo del todo del hecho de que los tiempos están cambiando en materia de igualdad entre los géneros.

El juez nos recordó a todos algo que no podrá pasarse ya de largo: que ‘esto no es un error: es

Durante la audiencia en la que se llegó al mencionado preacuerdo, luego de que la defensa del extécnico puso sobre la mesa el argumento de los triunfos deportivos que el acusado le había conseguido al país, el juez se vio en la obligación de recordar que el tema y la historia del fútbol no venían a colación en el contexto de una investigación penal: “Lo que este despacho necesita saber es si usted se considera responsable o no de este delito por el que fue acusado por la Fiscalía”, dijo.



Quizás sea ese el meollo del asunto. Durante demasiados años se dio por sentado que había ciertos mundos privilegiados que, gracias a los servicios y los alivios que prestaban a la sociedad, estaban de cierto modo por encima de la ley: ¿cómo iba a juzgarse con la misma vara a la gente que traía alegrías a Colombia? Si de algo debe servir el triunfo en el caso de Rozo, aparte de darles esperanza a tantas víctimas y de encontrarles un cierre justo a las denuncias de algunas jugadoras de la Selección, debe ser para poner de manifiesto que ninguna ciudadana nuestra tiene por qué pasar por lo que pasó ella.



El extécnico no solo aceptó el acoso, sino que pidió disculpas públicas ante esa tribuna que jamás había enfrentado. El juez nos recordó a todos algo que no podrá pasarse ya de largo: que “esto no es un error: es un delito”. Y la fisioterapeuta fue reivindicada como debe ser, pero como nunca antes se había hecho. Se ha avanzado, entonces, y queda el balón en la cancha de la justicia.



