Con el reloj en contra –a cinco días de que termine la legislatura–, cursa en el Congreso una reforma legislativa clave. De su suerte depende el control disciplinario efectivo sobre miles de funcionarios y servidores públicos.

Se trata del proyecto de ley que ajusta el funcionamiento de la Procuraduría a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el año pasado emplazó al país a perfeccionar algunas garantías procesales para los elegidos por voto popular. Tras el fallo del Sistema Interamericano de Justicia en favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro por la sanción de destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, se ha creado ‘de facto’ una interinidad en miles de procesos contra mandatarios y exmandatarios que la mencionada reforma apunta a solucionar.



Aunque algunos sectores en el Congreso insisten en que Colombia debe cumplir a rajatabla lo que dice esa sentencia –que los funcionarios de elección solo pueden ser sancionados por un fallo judicial, de acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos–, ya la Corte Constitucional ha hecho suficiente claridad sobre cómo algunas de nuestras figuras de derecho interno que aparentemente chocan con ese instrumento, en realidad cumplen con todas las garantías procesales y de separación de poderes universalmente reconocidas. Lo cual no impide que puedan y deban realizarse importantes cambios. Así ocurrió en la última década con la doble instancia en los procesos contra aforados en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.



El actual proyecto, amparado por el Artículo 116 de la Carta del 91, le atribuye a la Procuraduría funciones jurisdiccionales similares a las que ya tienen las superintendencias. También crea una nueva sala de juzgamiento en primera instancia para los elegidos con jueces no dependientes del Procurador General, en cuyas manos queda la segunda instancia. Y en todo caso, se mantiene la posibilidad de que la decisión disciplinaria pueda ser revisada por la jurisdicción administrativa, sea tribunal departamental o el Consejo de Estado. En esta última corte, por cierto, se cayó en su momento la destitución contra Petro, en clara demostración de que el derecho interno en Colombia incluye las suficientes garantías para todos los procesados, incluidos los elegidos por voto popular.

La responsabilidad parlamentaria de enviar un mensaje contra la corrupción es grande FACEBOOK

TWITTER

Pero el proyecto aboca otro asunto, eventualmente más apremiante que cumplir con los ajustes pedidos por la Corte IDH. El país está a menos de un mes de que cerca de 10.000 procesos disciplinarios iniciados en los últimos 5 años y que aún no tienen fallo de primera instancia prescriban, en cumplimiento de un artículo del Código Disciplinario del 2019 que así lo ordena. El proyecto de la Procuraduría deroga ese artículo y vuelve a lo que está actualmente vigente: que la prescripción y caducidad operan cuando pasados 5 años de cometida la falta no se abre la investigación.



Si el Congreso no actúa, la impunidad será un premio para miles de investigados que cometieron faltas disciplinarias, entre ellos muchos relacionados con escándalos como los de Odebrecht y el saqueo de Córdoba en la gobernación de Alejandro Lyons. La responsabilidad parlamentaria de enviar un mensaje contra la corrupción es grande.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com