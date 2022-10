El combate a la inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia continúa disparado. De acuerdo con el reporte del Dane correspondiente al pasado septiembre, la inflación anual registra un 11,44 por ciento, la más alta desde marzo de 1999. Los alimentos –con un aumento anual de 26,62 por ciento– siguen jalonando el costo de vida, seguido de restaurantes y hoteles –16,27 por ciento anual– y bienes y servicios del hogar, con 16,2 por ciento.

La variación anual de los precios no deja de constituir la principal problemática socioeconómica que hoy enfrenta el país. El IPC para los hogares pobres y vulnerables ya marca por encima del 13 por ciento anual, no solo devorándose el ajuste del salario mínimo del 10 por ciento para este 2022, sino golpeando con severidad la capacidad adquisitiva de millones de colombianos. En términos de servicios públicos, en especial la electricidad, la inflación no se detiene: 27,29 por ciento anual.

Precisamente la publicación de esta alarmante radiografía de los precios a los consumidores generó a finales de la semana pasada una dura reacción del presidente Gustavo Petro. El primer mandatario cuestionó directamente la eficiencia de la política del Banco de la República de subir las tasas de interés en un esfuerzo por controlar la inflación. Si bien no es la primera vez que un presidente critica las decisiones del Emisor, no sobra recordar que la independencia y autonomía de la junta directiva del banco central son pilares cruciales para la fortaleza institucional en el manejo económico del país.

En su serie de trinos en su cuenta de Twitter, el jefe del Estado incluyó tanto una propuesta de “impuesto transitorio de remesas a capitales golondrina” como un esbozo de un necesario plan antiinflación. En cuanto a la propuesta del control de la salida de divisas, en buena hora el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió a aclarar que el Gobierno no está pensando ni en control de cambios ni en “impuestos a los egresos de capital”.

No obstante, las declaraciones del jefe de las finanzas públicas no evitaron que, en medio de un entorno global turbulento, el precio del dólar se disparara a niveles históricos. Quedó claro de este episodio que sería aconsejable una previa discusión interna dentro de la Casa de Nariño y el equipo económico del Ejecutivo alrededor de iniciativas que cuentan con un alto poder perturbador dentro de los mercados, con consecuencias indeseables.

En relación con el trino donde Petro delinea algunas acciones para “profundizar la política antiinflacionaria”, son urgentes las medidas que desde el Gobierno Nacional se desplieguen para frenar, o al menos mitigar, los efectos de la inflación descontrolada. Es momento para que las autoridades económicas construyan con mayor detalle la invitación presidencial a un “subsidio a fertilizantes y la alimentación a barrios pobres”, así como estimen con más precisión el impacto tangible del “cambio de la fórmula tarifaria de energía” en los recibos de los servicios tanto en hogares pobres como en la costa Caribe. Una estrategia para luchar contra la inflación es necesaria.

