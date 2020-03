El clamor de un líder

La nave de las relaciones con Naciones Unidas, por lo general de buen tono, en los últimos días navegó en mar picado a raíz del informe anual del alto comisionado para los Derechos Humanos sobre violencia en Colombia.

Un ambiente por suerte ya superado, gracias al acercamiento entre el secretario de la ONU, António Guterres, y el presidente Iván Duque, el lunes pasado en Nueva York. “Las relaciones entre Colombia y la ONU atraviesan por un buen momento”, dijo el mandatario colombiano al término del importante encuentro, en el que se selló un acuerdo en torno a políticas de paz con legalidad, atención a migrantes venezolanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Así debe ser. La cooperación de este organismo es fundamental. Pero este capítulo ha servido para poner más a la luz del día que, por desgracia, en Colombia se siguen presentando masacres. Duele decirlo, pero más doloroso sería ignorarlo.

Sería muy grave que la discusión sobre las cifras

La ONU afirma que en 2019 hubo 36 y Colombia contabiliza 23. Pero son los hechos y los muertos los que cuentan. Y bien que haya conciencia de lo que nos pasa y fundamental la decisión de enfrentarlos. Uno de ellos, y entre los más graves, la muerte de los líderes sociales. Más allá de la desafortunada frase de la ministra del Interior, Alicia Arango –“Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores”– y de si fueron 108 o 106 el año pasado, la tarea de protegerlos es urgente.

Porque lo que viven muchas de estas valerosas personas está retratado, en palabras sencillas pero contundentes y llenas de sabiduría y coraje, de Leyner Palacios Asprilla, sobreviviente de la horrenda masacre de Bojayá, en 2002, donde murieron 119 personas.



“Antes del amanecer pienso: ‘Hoy es el día, hoy me van a matar’ ”, dice una de sus frases estremecedoras en la entrevista con este diario. Y, como para hacernos entender más la tragedia, cuenta lo que se vive de día y de noche como líder social, cuando la muerte le pisa los talones. Hace pocos días mataron en Cali, con gran sevicia, a uno de sus escoltas.



Y lo que se vive en Chocó, en el bello río Atrato, la “autopista fluvial”, como la llama, por donde se mueven el Eln y el ‘clan de Golfo’, y desde luego, las fuerzas del Estado, se padece en muchas zonas. Es por allí por donde sale la droga y entran los insumos. Es allá, en ese Chocó olvidado, donde los líderes sociales son enemigos de los narcotraficantes y la guerrilla –que son lo mismo–, pues se vuelven estorbo para su negocio y el reclutamiento de menores.



Pero también en cualquier parte del país, donde los enemigos de la paz buscan mancharla con sangre. Porque aquí en Bogotá, en el barrio El Tintal, el jueves pasado fue asesinada la exguerrillera Astrid Conde, quien se había acogido al proceso y avanzaba en su reincorporación.



No se pueden desconocer los esfuerzos del Gobierno en logística, en inversión y en protección. Pero no son suficientes. Por eso hay que redoblarlos. Ante semejante reto, solo debe haber un enemigo común: los criminales. Y se necesita unidad, oír las alertas y estrategias de protección efectivas. En todo caso, hacer lo humanamente posible para proteger las vidas.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com