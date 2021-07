El clamor de Ituango

A las 243 familias afectadas por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio antioqueño de Ituango, y que hoy tienen aislado su casco, se suman las más de 3.700 que han llegado a este mismo lugar huyendo de sus territorios luego de recibir amenazas de las disidencias de las Farc.

Sobra decirlo: lo que por estos días vive este municipio del norte de Antioquia es una verdadera pesadilla, una terrible conjunción de tragedias a la que hay que sumar lo que significa que todo esto ocurra en medio de una pandemia. Lo primero, está claro, es actuar para llevar alivio a estas familias y reparar los estragos del invierno. Con este propósito, hay que atender el clamor que desde allí llega para que se vuelva a habilitar el aeropuerto, hoy cerrado.



No menos prioritario es habilitar la actual carretera alterna, mientras terminan las labores de remoción de la tierra que hoy impide el paso por la vía principal, tarea que podría tardar hasta 20 días. Esta vía alterna recorre zonas con presencia de grupos armados, por lo que es crítico que el Ejército logre asegurar la zona. Mientras tanto, no puede parar el flujo de ayudas humanitarias, ya en curso gracias al apoyo del mismo Ejército, la Gobernación del departamento y la Fuerza Aérea.



Pero sortear esta durísima emergencia, que es lo urgente, no puede dejar en segundo plano lo importante: afrontar con acciones que no sean paños de agua tibia para la profunda crisis social que vive esta región del país en la que, por su ubicación estratégica, de tiempo atrás florecen economías ilegales, al tiempo que se marchita la legitimidad de unas instituciones que nunca han terminado de consolidar su presencia mediante la construcción de confianza con la gente.



Es urgente, entonces, trazar un mapa que contenga una salida a la grave situación y prometa un futuro mejor. Tarea que debe contar con participación de todos los que habitan este territorio. Este debe ser el primer paso.

EDITORIAL