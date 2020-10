El clamor de Francisco

En un mundo tan dividido en todos los niveles y en el que la polarización ya ha hecho suficientes estragos, son cada vez menos los liderazgos que generan algún grado de consenso. Y entre ellos sobresale el del papa Francisco. Aunque es cierto que no le faltan detractores, y muy feroces, incluso en la misma Iglesia, estos son minoría frente a todos aquellos, personas del común y líderes del planeta, que reconocen su autoridad moral. Este sitial se lo ha ganado a pulso, con actos más que con palabras, así estas tengan, por lo general, fuerte resonancia.

Prueba de lo anterior es el impacto que comienza a tener su más reciente encíclica, ‘Fratelli tutti’, que vio la luz el pasado 3 de octubre. Apoyándose en esta expresión, utilizada con frecuencia por san Francisco de Asís –sigue siendo llamativa la predilección del primer papa jesuita por el santo de Asís–, Francisco expone en esta carta, la tercera de su pontificado, una cruda y por momentos desoladora radiografía del mundo actual. Su énfasis en los problemas sociales ha hecho que expertos vaticanistas la ubiquen ya al mismo nivel de ‘Rerum Novarum’, de León XIII, y de ‘Populorum Progressio’, de Pablo VI, consideradas pilares de la doctrina social de la Iglesia católica.



Y es que el obispo de Roma es especialmente crítico con los valores que a su juicio hoy se imponen en el planeta y con los sistemas económicos que se alimentan de estos. Su visión del liberalismo económico radical ha llamado especialmente la atención. Algunos críticos han juzgado su postura como extrema, toda vez que no les da crédito a las virtudes del actual modelo capitalista. Y la crítica es contundente: “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”.



Su mayor preocupación es, como se ve, el individualismo exacerbado que lee como el gran dogma de nuestros tiempos y se expresa de múltiples maneras. Para darle fuerza a su crítica, el Papa argentino se pone en la tarea de examinar múltiples campos de la vida en los que esta realidad se materializa: desde la alta política hasta la manera como usamos las redes sociales. El ocupante del trono petrino pone más de una vez el dedo en la llaga al señalar la paradoja de un planeta en teoría cada vez más conectado, pero en el que abunda la soledad y cada vez son más alarmantes las enormes dificultades para escucharnos y llegar a consensos mínimos. Todo por lo difícil que resulta reconocer en el otro a un prójimo, a alguien que más allá de cualquier consideración posible –sobre todo ideológica– es un ser humano que goza de una dignidad inalienable, merecedor siempre de un trato fraterno.



El diagnóstico del pontífice genera, reiteramos, desolación en primera instancia. Pero después le apuesta a la esperanza. Y lo hace, en pocas palabras, invitando al amor, al servicio desinteresado y al encuentro con los demás, en particular con aquellos que están lejos de nuestros círculos cercanos y, sobre todo, con los que denomina los últimos. Estos son: los pobres, los discapacitados, los adultos mayores, los migrantes, entre tantos otros. Le recuerda al mundo que, a la usanza de Jesucristo, el amor y el servicio son la luz al final del túnel que transitamos. Invita, en suma, “a hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad”. Para ello acude al pasaje del Evangelio de Lucas del buen samaritano con el fin de animar al planeta a actuar siempre, en todo momento, de tal manera.

Hay fragmentos que obligan a pensar en el presente del país del norte, Donald Trump. Por ejemplo, cuando plantea que "hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura". Para después añadir que estos "esconden un espíritu cerrado que, por cierta inseguridad y temor al otro, prefiere crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo".



Con frecuentes alusiones a diálogos que ha sostenido con jerarcas de otras religiones, el del sumo pontífice es un llamado ambicioso, amoroso y no menos urgente que toca todos los aspectos de la vida. Es claro que si bien lo ha hecho desde sus convicciones cristianas, está destinado “a todas las personas de buena voluntad”. Termina siendo, aunque no era su intención inicial, una muy valiosa hoja de ruta moral para la pospandemia en el planeta. Para que aquello de ‘salir más fuertes’ tenga un sentido nuevo en el que la fortaleza nazca de la ternura, no de pisotear a los perdedores. A eso justamente se refiere cuando exhorta a que “ojalá que al final (de la pandemia) ya no estén “los otros”, sino solo un “nosotros”.



