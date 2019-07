Con la esperada condena a cadena perpetua del narcotraficante mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán se cierra un capítulo de la historia del tráfico de drogas en América Latina y en el mundo. Pero de ninguna manera es el fin de un negocio que atraviesa, si cabe el término, una era dorada sustentada en las crecientes cifras de consumo, en las astronómicas ganancias que deja y en la diversificación del ilícito.

Desde Pablo Escobar no había habido un narco tan poderoso. Pero, a diferencia del colombiano, pasará el resto de sus días tras las rejas, no sin dejar tras de sí una leyenda de violencia, fugas y corrupción.



Guzmán fue condenado por el juez federal de Nueva York Brian Cogan a cadena perpetua por mantener de manera continuada una organización criminal, más 30 años adicionales por el uso de armas de forma violenta, más 240 meses por blanqueo de dinero.



Esta larga cuenta de castigo refleja las cifras espeluznantes que llegó a manejar el líder del cartel de Sinaloa: traficó o intentó traficar con 1.213 toneladas de droga a Estados Unidos durante 25 años, así como 1,44 toneladas de base de cocaína, 22 kg de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y “cantidades” de metanfetaminas. Y a ello se sumó que el sanguinario capo ordenó la muerte, o torturó o mató él mismo a por lo menos 26 personas, incluidos familiares.



Pero, no obstante la ‘ejemplar’ condena contra su líder, es claro que la salud del cartel está mejor que nunca. Tanto que el juez está exigiendo 12.600 millones de dólares, un cálculo de la fortuna que habría amasado el ‘Chapo’, es decir, un poco más que el PIB en 2018 de un país como Nicaragua. Cogan no ha podido, hasta ahora, incautarle un centavo.



Una prueba más de que el modelo punitivo contra el fenómeno puede dar votos, hacer que suba la popularidad de los gobernantes, parecer moralmente correcto y gustarles a los funcionarios de Donald Trump. Pero la cruda realidad es que en las calles de nuestras ciudades y las de las suyas, el negocio campea. Y el paradigma nada que cambia.