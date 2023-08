El caso Trump

La frase de que la democracia y el sistema político de Estados Unidos están bajo presión renace con fuerza en los últimos tiempos en el país que ha sido faro de las libertades y que hacía tiempo no vivía tal sensación de zozobra e inquietud. Lo particular es que este sentimiento no viene de un factor externo, sino que es fruto de su propia sociedad, de un expresidente que ha generado retos a la institucionalidad a raíz de sus posiciones y de su visión del mundo.

Por supuesto que nos referimos a Donald Trump, al exmandatario republicano que ha batido todos los récords negativos, como el de ser el primero que enfrenta cargos penales y que ya ajusta tres imputaciones: por el presunto soborno a una actriz porno con quien habría sostenido una relación extramatrimonial para asegurarse su silencio; el de haber sustraído ilegalmente y conservado documentos clasificados que fueron llevados a su residencia de Mar-a-Lago, y el más grave de todos, por lo que significa y por haberse producido cuando ya era mandatario: el de organizar un complot para revertir los resultados de las elecciones presidenciales que perdió con Joe Biden en 2020, por tratar de impedir la certificación de esos resultados y por intentar anular el derecho al sufragio. Estos relacionados con ese inaudito episodio de la toma del Capitolio a manos de sus seguidores y por su presunta instigación, el 6 de enero de 2021.

Es precisamente ese atentado contra el voto ciudadano, algo sagrado en las democracias y en particular una de las columnas vitales de la estadounidense, lo que hace que este proceso sea histórico, que pone a la justicia del país ante un escenario inédito. La gran paradoja es que este mismo Trump, a pesar del largo y espinoso camino judicial que le espera, podría convertirse de nuevo en presidente porque cuando los padres fundadores de esa nación concibieron su carta magna no pensaron que tendrían que vérselas con que alguien con un presente judicial tan complicado tuviera posibilidades reales de conquistar el Despacho Oval.

Nada hay en la Constitución que prohíba que alguien acusado, condenado por la justicia federal o que incluso esté cumpliendo su pena en una cárcel pueda aspirar y ganar la presidencia, salvo si hay una condena por ‘insurrección’. Este no es el caso en ninguna de las imputaciones, de ahí que este escenario sea viable.

Encuestas recientes indican que Trump es el amplio favorito para quedarse con las primarias republicanas por sobre el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Y cuando los sondeos lo miden con Biden, obtiene un empate técnico que hace comprobar la tesis de que estos procesos en su contra no lo afectan, sino que alimentan de manera exponencial su aspiración y estimulan a sus seguidores.

La justicia de EE. UU. tiene el enorme desafío de actuar lejos del ruido político y con apego a su tradición institucional y legal ante la figura de Trump, aun bajo la amenaza de que se convierta en el nuevo inquilino de la Casa Blanca y del desprestigio que conllevan sus ataques. Pero las imputaciones de los jueces en sí mismas son prueba de su independencia y vigor. Los ojos del mundo observan su proceder con atención.

EDITORIAL