El caso Trump

Aunque el pronunciamiento no tiene carácter vinculante, la conclusión de la comisión del Congreso de Estados Unidos recomendando al fiscal general imputar al expresidente Donald Trump por los hechos del 6 de enero de 2021 constituye un hecho político y un nuevo revés para el magnate.

El comité, compuesto por seis representantes demócratas y tres republicanos, adelantó una rigurosa investigación que incluyó entrevistas a más de mil testigos, incluidos varios del círculo más próximo al exmandatario. La información recabada los condujo a considerar que Trump obstruyó un procedimiento oficial, incitó a una insurrección, defraudó al Gobierno federal e hizo una declaración falsa. Todo esto en el marco de su renuencia a transferir el poder, mientras una turba asaltó el Capitolio, con saldo de cinco muertos y más de 100 heridos.

El pronunciamiento se produce poco después de las elecciones legislativas en las que salió mal librado el expresidente por las derrotas que sufrieron los candidatos que respaldó abiertamente, mal momento que coincidió con la decisión de un jurado de Nueva York de declarar culpables de evasión fiscal a sus empresas y ahora, más recientemente, lo dispuesto también por el Legislativo sobre hacer públicas sus declaraciones de impuestos.

Si bien es claro que Trump mantiene fiel su núcleo de seguidores, que suma una cantidad para nada despreciable, su ascendencia y liderazgo en el Partido Republicano ya no es la misma de cuando ocupó la Oficina Oval. En esta colectividad crecen las voces que piden tomar distancia de una figura que amenaza con convertirse en lastre. Ahora bien, es claro que no ha perdido vigencia lo que encarna Trump en términos de una porción considerable de la población inconforme con una visión del mundo en la que no encuentra lugar. Ya asoman nuevos liderazgos, nuevas figuras que incluso podrían provenir del círculo familiar del magnate. Y con la ventaja de no tener sombras sobre su pasado.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)