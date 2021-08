El caso Lionel Messi

El mundo del fútbol en particular, y con él buena parte del planeta, se sacudió a finales de la semana pasada con la noticia de que el astro Lionel Messi no renovaría su vínculo contractual con el Fútbol Club Barcelona, equipo al que estuvo ligado desde 2001.

El que para muchos entendidos es el mejor futbolista del planeta, con un palmarés a cuestas que muy pocos pueden exhibir, rompió en llanto en la rueda de prensa en la que se hizo oficial su partida. Comprensible: le estaba diciendo adiós a una institución que también fue para él un hogar que lo acogió desde los 13 años. ¿El motivo? La imposibilidad de la actual directiva blaugrana de satisfacer su aspiración salarial en un contexto de crisis y barreras en materia de nómina establecidas por la Liga española y la Uefa. Sus hinchas lo despidieron con tristeza.



Lo cierto es que la melancolía fue rápidamente disipada por el alboroto que generó el anuncio de su llegada al Paris St. Germain, equipo que por años mantuvo un rendimiento más bien modesto pero que en el último tiempo se ha comprado un lugar entre los grandes del continente, cortesía del poder económico de su dueño, el jeque catarí Nasser al-Khelaifi.



Detrás de este episodio está, entre otros, el choque entre dos paradigmas: el de los clubes conformados por socios, democráticos hasta cierto punto, con arraigo local y el de aquellos en manos de desabrochados inversionistas –algunos, no pocos, bajo la lupa de los reguladores– con chequera inagotable en función siempre de satisfacer sus caprichos. No obstante los esfuerzos de las autoridades deportivas por moderar el apetito de estos nuevos magnates del juego, una y otra vez han demostrado su capacidad para gambetear las barreras.



La pregunta que queda es si el fútbol y su actual formato de competencias no terminará tarde o temprano ajustándose a esta nueva realidad. La superliga anunciada hace unos meses fue un primer intento. Este fracasó. Quién sabe si el próximo también.

EDITORIAL