El caso de la reventa

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de sancionar con multas por 18.000 millones de pesos a la Federación Colombiana de Fútbol, a las empresas TicketYa y Comercializadora de Franquicias S. A. (Ticketshop) y a 17 personas más por “idear y ejecutar un sistema que limitó la libre competencia para favorecer a Ticketshop en la adjudicación del contrato de boletería para las eliminatorias al Mundial Rusia 2018” constituye un hecho de suma gravedad. Entre los sancionados están el actual presidente del ente federativo, Ramón Jesurún; su inmediato antecesor, Luis Bedoya –quien hoy colabora con la justicia estadounidense–, y el máximo jerarca de la rama aficionada, Álvaro González Alzate.

Los hallazgos de la Superintendencia en una investigación que comenzó con su anterior titular, Pablo Felipe Robledo, le permitieron a esta entidad establecer que se montó un esquema que incluyó simular una licitación para desviar miles de boletas al mercado negro.



Según lo establecido por el ente, el proceso licitatorio para la venta de boletería de los partidos de la Selección Colombia en Barranquilla mostró graves anomalías que impidieron que existieran las condiciones necesarias para la libre competencia entre los participantes. El episodio más grave sucedió en vísperas del partido contra Brasil, en septiembre de 2017, cuando se dijo que las boletas estarían a la venta en el sitio web de Ticketshop, lo cual no ocurrió, para desencanto de los miles de hinchas que estaban listos a adquirirlas por el valor oficial. Al aficionado raso no le quedó más remedio que buscarlas por canales no oficiales, donde su valor era ostensiblemente superior. En algunos casos, hasta 350 por ciento más.

Los hechos que forman parte de la investigación son sumamente graves, reiteramos. Y, sobre todo, lamentables en la medida en que demostrarían cómo el hincha de a pie fue el que terminó más perjudicado, viéndose obligado a pagar cifras astronómicas para poder animar a su querida selección. Dinero cuyo recorrido y paradero bien haría la Fiscalía –a la que se le compulsó copia del fallo– en establecer con prontitud. En tiempos en los que reina la desconfianza y es enorme el descrédito de muchas instituciones, el fútbol surge como oasis, pero conductas como estas llevan a romper la confianza de los fanáticos hacia quienes tienen a su cargo la gestión de su amada pasión.



Ante la decisión, la Federación ha dicho que la recurrirá y, de ser necesario, acudirá ante el Tribunal de Cundinamarca. También ha cuestionado el proceso que acabó en la sanción, al punto de que su presidente presentó una queja contra el exsuperintendente Robledo y el actual, Andrés Barreto, ante al Consejo de Estado, entidad que por este motivo les abrió una investigación.



Si algo va dejando claro este episodio es que el fútbol necesita de una institucionalidad con unos estándares de buen gobierno y transparencia, que hoy brillan por su ausencia. Debería, además, contar con instancias internas de control independientes, eficaces y conformadas bajo los más exigentes criterios éticos. Y sus directivos, mostrar mucha más conexión con lo que hoy preocupa e indigna a la gente. La soberbia, sobre todo en estos tiempos, es pésima consejera.



