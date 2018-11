El cáncer de la corrupción

El país parece haberse desensibilizado frente a las noticias que dan cuenta del vergonzoso desvío de dineros destinados a la salud de todos, que van a parar a los bolsillos de corruptos.

De hecho, parece no haber semana que se libre de escándalos de este corte, en medio de cifras medidas en miles de millones de pesos y que de tanto repetirse ya no causan asombro.



Y, aunque ya se diluían los ecos de las exhaustivas investigaciones (aún sin resultados definitivos) de los carteles de la hemofilia, del sida, de la salud mental y otros, los escándalos de turno corren a cargo de la captura del expresidente de la EPS Cafesalud, de una exsuperintendente delegada de salud y del fraude del sistema pensional.



Lo grave de estos últimos casos es que tienen como protagonistas a personajes que, de una u otra forma, eran los responsables de garantizar el bienestar de la gente pero que, desde sus cargos, al parecer, terminaron lucrándose no solamente ellos, sino también terceros que, según las investigaciones preliminares, tenían relaciones incluso con el Poder Legislativo, en una manguala vergonzosa.



Basta una mirada al listado de imputaciones y potenciales vínculos definidos por la Fiscalía en estos casos para inferir que algunas entidades de este sector aún son consideradas un botín por politiqueros y funcionarios desvergonzados que se consideran con el derecho de sacar sus tajadas a través de personajes que ellos recomiendan para ser ubicados en cargos estratégicos.

No de otro modo se interpreta que por medio de materiales probatorios recopilados por el ente acusador, presuntamente varios exdirectivos y exfuncionarios de estas entidades vinculadas al sistema de salud interferían en decisiones administrativas con el fin de favorecer a personas y entidades orientadas de manera específica.



Causa alarma que tales favores movilicen recursos del sistema que terminan minando la solvencia financiera de un desvencijado sector, con el agravante de que estas redes han llegado incluso a permear las entidades que vigilan la salud en Colombia, mediante el acceso de información privilegiada que es utilizada para exigir pagos, coimas y sobornos que beneficiarían a entidades sometidas a supervisión.



Y si bien estos funcionarios inescrupulosos deben ser juzgados con el máximo rigor, la misma suerte deberían correr aquellos que los recomendaron desde altas posiciones de poder.



Con buen tino, la Fiscalía denominó operación Quirófano estas últimas investigaciones, pues se trata de extirpar de manera radical el cáncer de la corrupción sembrado en entidades que por su misión deben proyectar la máxima transparencia, porque de por medio están el bienestar y la vida de todos los colombianos.



Ojalá estos procesos tengan finales tan contundentes como los anuncios de que se inician. En otras palabras, que dejen de ser exhaustivas investigaciones que no llegan a nada.



