El balance de Amlo

Esta es la historia de un presidente cuyo país está bordeando la recesión económica y tiene los índices de inseguridad disparados, pero que gracias a su ‘presidencia social’ goza de una aceptación que, tras nueve meses de haber iniciado su gestión, podría envidiar cualquier mandatario del mundo: 69 por ciento.

Nos referimos al mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo), un mandatario que ha puesto patas arriba la política tradicional de su patria y ha sabido sintonizarse con la población mediante un discurso de austeridad, anticorrupción y ayudas sociales, pero que no parece atender los consejos de sus asesores económicos por considerarlos “inercia neoliberal”, ni tampoco las cifras sobre previsiones de crecimiento del FMI o de las agencias calificadoras de la deuda.



En su primera rendición de cuentas, Amlo alabó sus logros en la lucha contra la corrupción y reconoció ciertos rezagos en economía y seguridad pública. Las cifras por él desestimadas indican que la economía sufrió una desaceleración del PIB, que creció cero por ciento en el segundo trimestre frente a los tres meses anteriores. El mandatario considera que más que el crecimiento del PIB, lo importante es que sea menos injusta la distribución del ingreso. Y en cuanto a la seguridad pública, el baño de realidad hace palidecer sus logros en otras áreas: en los primeros siete meses del año se registraron 20.135 asesinatos, el peor dato desde que se contabilizan las cifras, la mayoría por asuntos relacionados con el narcotráfico.



En realidad no ha habido mucha novedad en su aproximación al problema. Para luchar contra el flagelo desplegó un cuerpo, la Guardia Nacional, que en realidad no dista mucho de lo hecho por el presidente Felipe Calderón, pero con el ejército, y que disparó hasta niveles inimaginables la violencia y sus atrocidades.



Aun así, Amlo tiene tiempo y cuenta, de momento, con capital político y apoyo popular que le permitirán seguir navegando con holgura. Esto, así le dé la espalda a la realidad.