El avión derribado

Como en noviembre del año pasado, cuando miles de iraníes salieron a protestar contra los desmanes y las incoherencias del régimen que los gobierna, las calles de Teherán se llenaron este sábado y este domingo de manifestantes que protestaron por la manera como se procedió para llegar al terrible derribamiento del vuelo PS752 de la aerolínea Ukraine International Airlines. Luego de negar durante días su parte en el asunto, que les costó la vida a 176 personas unos minutos después del despegue, el Gobierno de Irán por fin asumió su responsabilidad el sábado pasado. Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, espeluznados pero aliviados por la respuesta, pidieron mesura y cooperación para la investigación por venir.

En medio del duelo de aquellas 176 familias, provenientes de varios países, quizás lo más importante que ha sucedido a partir de los peligrosos pulsos de estos días entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán haya sido la oportunidad para notar que las sociedades de aquellos dos países –mucho más complejas que las caricaturas con la que tantos se conforman– están viviendo importantes conflictos internos que no van a resolverse encontrando enemigos afuera. No obstante las apelaciones al patriotismo, ni la una ni la otra son naciones unánimes que se encuentren dispuestas a unirse con el fin delirante de librar una guerra de misiles que acabe en unos cuantos minutos con ciudades habitadas por inocentes.



Este domingo, muchos iraníes jóvenes hacían lo posible para salir del ‘shock’ que les produjo el hecho de que su gobierno haya estado negando su responsabilidad en el derribamiento del avión: “Desearía estar muerto y que este incidente no hubiera sucedido”, reconoció el comandante de las fuerzas aéreas por orden del guía supremo iraní, Alí Jamenei. Decenas consiguieron concentrarse en ciertos lugares de Teherán para cantar y aplaudir contra las mentiras que han estado propagándose en estos días de incertidumbres. Esperan el comienzo de una era más justa.



EDITORIAL

