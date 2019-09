El atolladero español

La política española parece atada a un falso dilema. La convocatoria de unas elecciones debería ser la mayor celebración para una democracia, mucho más cuando –décadas atrás– se superó una dictadura de casi 40 años.

Pero cuando las que se efectuarán el próximo 10 de noviembre serán las cuartas en cuatro años, sin que las anteriores hayan derivado en un gobierno en propiedad sino en un largo y aburrido interinato, las dudas se instalan en todos los niveles.



Analistas y el propio Gobierno, de momento bajo el mando en funciones del socialista Pedro Sánchez, insisten en que el bloqueo no es una derrota de la democracia ni de las instituciones establecidas por la Constitución de 1978. A la luz de los acontecimientos, parece claro que a los partidos –antiguos y nuevos– les han faltado la grandeza y la dignidad patriótica necesarias para llegar a acuerdos fundamentales y gerenciar las nuevas realidades de la política ibérica, en especial la emergencia de movimientos nacionales de amplio fuelle, que patearon el tablero del bipartidismo tradicional y alteraron las matemáticas de los repartos parlamentarios.

El centroderechista Ciudadanos, el de extrema izquierda Unidas Podemos y hasta el ultraderechista Vox alborotaron el ambiente electoral y enriquecieron, a su modo, el debate político, pero pusieron contra las cuerdas un sistema demasiado acostumbrado al bipolarismo Psoe-PP.



Como resultado de ello, se barajan y rebarajan las posibilidades de uno u otro partido para conformar las coaliciones, pero ante el vencimiento de los plazos florece la frustración por un bloqueo que no parece superarse con un nuevo llamado a las urnas. Al contrario: el hastío con la clase política y sus liderazgos hace temer un preocupante ascenso de la abstención en un momento crítico.



Decimos crítico porque a España le urgen reformas de amplio calado que para un gobierno interino son casi imposibles de sacar adelante. Cambios relacionados con el trabajo y el empleo, las empresas productivas, la educación, las pensiones, el asunto catalán, el temor de una recesión y, por supuesto, el golpe económico y anímico que significará la salida del Reino Unido de la UE, bien si se logra un acuerdo in extremis con Bruselas, o bien si Londres se va a la brava.



En ese escenario hablan en España de ‘italianización’, porque este país ha venido viviendo una circunstancia política similar. Pero no son los únicos sistemas parlamentaristas en apuros: Israel, salvadas las diferencias, ha tenido dos elecciones este año, sin que haya claridad aún sobre si Netanyahu será remplazado por Gantz. Y ni hablar de Bélgica, que pasó por un largo interinato.



Esa es la razón por la cual no pocos observadores ven la necesidad de una reforma constitucional en España que permita salir de estos atolladeros en pocos días, para no apelar a esos largos plazos que desgastan los gobiernos y crispan al electorado. Y, más aún, para prepararse a la realidad del multipartidismo.



Pero si no hay un cambio de chip en cuanto a que los políticos piensen más en función de país que de ambiciones personales, no habrá reforma que valga.



editorial@eltiempo.com