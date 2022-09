El atentado a Cristina K.

En video quedó registrado el impresionante momento en el que alguien acerca una pistola a la cabeza de la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, y acciona el gatillo. Esto ocurrió el jueves pasado en la noche cuando ella, que es también presidenta del Senado, regresaba a su domicilio, ubicado en el barrio de La Recoleta.

Por fortuna, del cañón del arma no salió ninguna bala, no obstante los dos intentos. “Por alguna razón, el arma, que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada”, afirmó el presidente argentino, Alberto Fernández. El responsable del fallido ataque, Fernando Sabag Montiel, es un ciudadano brasileño de 35 años y residente en Argentina desde 1993 que, a juzgar por las pesquisas iniciales de la Policía, tendría filiación neonazi y registra antecedentes penales. Fue capturado inmediatamente y ahora deberá responder por el aparente intento de homicidio.



El hecho sacudió a Argentina y al continente, generando mensajes de rechazo de los principales líderes del área, incluido el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. El presidente Gustavo Petro también condenó el hecho ayer afirmando, con razón, que este suceso prueba cómo el “sectarismo se traduce en violencia”.



Por supuesto que hay que sumarse a las voces que condenan lo ocurrido. Ojalá muy pronto se sepa con certeza qué motivó al agresor a llevar a cabo su plan y si actuó solo o como resultado de una organización mayor. Lo cierto, y muy lamentable, es que el fallido atentado terminará profundizando la crisis argentina, en la que el proceso en el marco del cual Kirchner fue acusada de ‘direccionar’ contratos de obras viales, por lo que la fiscalía pidió una condena de 12 años de prisión, ha sido un poderoso factor que ha agudizado la polarización. El juicio comenzará la próxima semana. En este frente también hay que dejar que la justicia actúe y decida en su autonomía.

