El 9 de mayo y el crudo

Al final no hubo un cese de las hostilidades, pero tampoco el temido anuncio ruso de una acción tan devastadora que llevara al fin apresurado del conflicto en Ucrania. No hubo una declaración formal de guerra, lo que hubiera significado la movilización de toda la fuerza militar disponible, ni tampoco algún trofeo significativo que exhibir ‘digno’ de uno de los más grandes ejércitos del mundo.



El 9 de mayo, día en que los rusos celebran la victoria sobre los nazis en la II Guerra Mundial, pasará a la historia más como la constatación del declive de una potencia sin la cual no es posible entender los últimos siglos que como el relanzamiento de la nación orgullosa que quiere recuperar su viejo esplendor.



Hubo, sí, algo más de la retórica y las mentiras con las que Moscú ha querido justificar la invasión sobre Ucrania: un supuesto ataque de Kiev –a quienes considera neonazis– contra los separatistas prorrusos en el este ucraniano y la voluntad de hacerse con una bomba atómica con el apoyo de la Otán. Ni un solo gesto de paz.



Y la lapidaria conclusión es que si no triunfan la diplomacia y las sanciones, la guerra será más larga, al menos mientras el presidente Vladimir Putin no logre ejecutar los intereses estratégicos que lo llevaron a desatar el vendaval bélico. Un objetivo que con el paso de los días se ve más difuso si nos atenemos a los análisis de expertos militares que aventuran que gracias a las armas llegadas de Occidente los soldados de Volodimir Zelenski podrían ya no solo resistir a los rusos sino entrar en una etapa ofensiva. La agresión rusa está, ciertamente, empantanada: no se han podido tomar la región del Donbás, en el este; tampoco Kiev, la capital, ni deponer su gobierno, y mil militares ucranianos siguen sin ser doblegados en la planta siderúrgica de Azovstal, en la martirizada Mariúpol.

Paralelo a eso, Europa intenta consolidar un sexto paquete de sanciones, esta vez enfocadas en imponer un embargo petrolero a Moscú, una labor titánica porque una de las principales lecciones que quedan de esta guerra es que fue un error estratégico de muchos de los países de la UE permitir que sus suministros de hidrocarburos dependieran en tan enorme medida de un solo país. Esto le ha dado un inusitado peso geopolítico a Moscú en la orientación de las decisiones conjuntas de los 27 miembros del bloque de Bruselas.



Por ejemplo, para el paquete de sanciones que ahora se prepara el gran escollo es Hungría, que busca mayores garantías de sus compañeros de club para su abastecimiento, ya que en gran medida su suministro es ruso. Eslovaquia, Bulgaria y República Checa también tienen una alta dependencia. Ni hablar de Alemania. Antes de la guerra, petróleo, gas y carbón suponían el 62 por ciento de los intercambios comerciales entre Bruselas y Moscú.



La esperanza de Europa es que este embargo le quite músculo financiero a la máquina de guerra del Kremlin, pero esto no deja de tener cierta ingenuidad porque la propuesta de la Comisión Europea aspira a prohibir la importación de crudo ruso a 6 y 8 meses después de aprobadas las sanciones. Ya para entonces los rusos habrán entrado en Transnistria, en Moldavia, como lo temen el Pentágono y los más pesimistas sobre el curso de esta guerra. No son buenas noticias.

