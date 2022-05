Ejemplo para actuar

Conocer las razones que llevaron a Selma Patricia Roldán, directora del ICBF en Antioquia, a renunciar a este cargo permite ponerse en los zapatos de una servidora pública de evidente y admirable vocación, pero también deja un profundo dolor en el alma.

Su testimonio, en entrevista publicada ayer en este diario, sacude y cuestiona. Ante todo, desarma a quien al leer el titular opta por juzgarla. Y es que de verdad no hay manera, y sería muy poco humano, ser crítico y severo frente a la decisión tomada por ella de dar un paso al costado luego de años de cargar a cuestas incontables e inenarrables dramas protagonizados por niños y niñas y por familias enteras. El más reciente, y el que la motivó a dar el paso, el de Brayan, niño de apenas un año y siete meses, víctima de todo tipo de maltratos, que falleció como consecuencia de golpes en la cabeza y un cuadro de desnutrición avanzada. En palabras de la exfuncionaria, era “el cúmulo de todas las atrocidades”.



Leer su testimonio es una invitación a sumarse a una especie de cadena de alivio y apoyo, comprendiendo, sin juzgar los motivos de su renuncia y acogiendo y ayudando a la persona. Y es que ella, en una actitud que debería ser ejemplo, fue más allá de las funciones de su rol. Lejos de las corazas que a veces vienen con los altos cargos, y a sabiendas de que permanecer indiferente frente a tantas tragedias que a la larga componen una sola no era opción, terminó involucrándose emocionalmente con los y las menores que llegaban al ICBF en busca de amparo y con historias desgarradoras detrás. Postura humana y compasiva que le significó un costo enorme para su salud física y mental.



El diagnóstico que hace Roldán de lo que está pasando con el maltrato infantil en Colombia es desolador. Ese es el punto. Y su ejemplo y su decisión deben ser un llamado a que cada ciudadano haga lo que esté a su alcance contra este flagelo, a cuidar a cada niño. A involucrarse para que la indiferencia ya no sea opción.

EDITORIAL

