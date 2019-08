Ejemplo en Ciudad Bolívar

Resulta apenas conmovedor el esfuerzo que desde hace diez años hace un puñado de jóvenes de Ciudad Bolívar, en el extremo sur de Bogotá, para promover los quehaceres de su territorio. Allí, donde los medios suelen registrar tragedias, crímenes y pobreza, se tejen lazos de esperanza que estos muchachos quieren hacer visibles al resto de la sociedad.

Cuenta una excelente crónica, publicada hoy en este diario, que el proyecto comenzó con la creación de la Biblioteca de la Creatividad. A partir de allí fueron surgiendo una serie de iniciativas que dieron paso a un emprendimiento turístico cuyo objetivo principal es dar a conocer esa otra Bogotá que deja atrás el caos urbano y se adentra en el campo.



Quienes visitan el lugar son guiados por jóvenes que, paso a paso, van contando cómo surgió la idea, al tiempo que involucran a los invitados en labores como la siembra de árboles, la protección de los animales y del medioambiente; el infaltable paseo en bici y, cómo no, la experiencia en TransMiCable.



No es difícil adivinar la sensación que queda después de visitar este proyecto: el orgullo de saber que hay personas que no se rinden y convierten la adversidad en motivo de superación. El premio que al final esperan estos emprendedores no es otro que dar a conocer la cara opuesta de la ciudad y que sus sueños encuentren eco entre turistas y visitantes para llevarlos a cabo.



Experiencias como estas seguramente pululan a lo largo y ancho de la geografía bogotana, lo cual resulta grato en medio del torrente de noticias que se empeñan en destacar la tragedia diaria, habiendo mares de cosas positivas. Como bien lo dice una de las personas que tuvieron la oportunidad de visitar la Biblioteca Creativa, estos jóvenes dan una gran lección de vida: hacer mucho con poco. Y dejar claro que mientras la mayoría suele quejarse por su mala suerte, aquí la convierten en oportunidad.