Un ‘corrientazo’ sano

Hay labores más bien silenciosas que resultan vitales para toda una comunidad. Es el caso de la tarea que 270 funcionarios de la Secretaría de Salud del Distrito realizaron este año en 16 localidades de la capital dentro de la estrategia ‘Restaurantes 1A’, que se viene adelantando desde 2006.

Se trata de velar para que los restaurantes dedicados al llamado ‘corrientazo’, que es el almuerzo económico que consumen millones de personas y no pasa de 11.000 pesos, tengan las medidas de higiene indispensables.



Esto significa que las instalaciones y los equipos sean adecuados, que las personas que manipulan los alimentos estén debidamente preparadas, que haya control de plagas y buen aseo. Y, en lo posible, comida balanceada, aunque a la distinguida clientela de este sector muchas veces le guste más la cantidad que la buena nutrición. Pero eso es harina de otro costal, como se suele decir popularmente.



El hecho fundamental es que en estos miles de restaurantes, a los que la competencia los ha llevado a convertir el ‘corrientazo’ en un verdadero arte culinario, está mucho del bienestar de la gente. Por ello es loable que la Secretaría Distrital de Salud (SDS) haya realizado más de 19.000 visitas sorpresa, que haya capacitado a los dueños de muchos de estos restaurantes y que a través de rigurosas calificaciones haya certificado a 69 establecimientos como 1A, que es, digamos, cuchara de oro en salubridad.



Y la nueva administración de Claudia López debe seguir sin descanso en la formidable labor. En esto no se puede apagar la llama, inclusive cerrando aquellos que no logren los 60 puntos mínimos de calificación, pues, como dice María Cristina Prieto, referente de Alimentos Sanos y Seguros de la SDS, “representan un riesgo para la salud pública”.



El principio de todo es que el ciudadano sepa que ese restaurante, que se le vuelve amigo, más allá de lo ‘caserito’ que se diga ser, hay comida fresca y sana. Y ojalá balanceada. Todo es vida.

EDITORIAL

