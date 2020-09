El juego de Johnson

Desconcertante ha resultado para la Unión Europea la estrategia del primer ministro británico, Boris Johnson, de hacer aprobar en primera instancia un polémico proyecto que atenta contra el Acuerdo de Retirada de Londres del bloque, pacto arduamente negociado, que cobró muchas cabezas políticas relevantes y que, a través de un periodo transitorio, que vence este 31 de diciembre, traza la hoja de ruta del divorcio entre las dos partes.

Dicha legislación, sobre mercado interno, socava el protocolo destinado a evitar una frontera física en la isla de Irlanda y, además, viola la legislación internacional.



Tal iniciativa ha provocado una tormenta interna que ya costó la dimisión de varios miembros del Gobierno, la división dentro del propio partido conservador –el de Johnson– y un severo ultimátum de Bruselas que exige una pronta rectificación de los artículos polémicos, en el entendido de que al pacto de salida no se le pueden imponer modificaciones unilaterales.



El movimiento de Johnson llega poco después de que se anunció que el país había entrado en la peor recesión de su historia por la pandemia del coronavirus, con una caída del 20,4 por ciento, y que la situación podría empeorar si no hay un buen acuerdo.



Pero, por lo visto, Johnson está preparando el terreno para lo que fue su idea inicial cuando asaltó la política británica desde su cargo de ministro de Exteriores de Theresa May, que se cayó, precisamente, por no lograr sacar adelante localmente el acuerdo de salida: un brexit duro (sin acuerdo), o al menos una salida del bloque con la menor cantidad de lazos posibles, lo que es un bocado de cardenal para los seguidores de la políticas populistas y nacionalistas que él ha venido alimentando en los últimos tiempos.



Lo peor es que se acaba el tiempo para negociar, ya que las partes fijaron el límite en el 15 de octubre, dos semanas en vilo para concretar una de las decepciones más grandes de la historia reciente.



EDITORIAL