Por buen camino

Eliminar al máximo las barreras en el proceso de vacunación contra el covid-19 es pisar el acelerador en la ruta que marca el retorno a la normalidad del país. Y justo eso es lo que se aprecia en las recientes normas emitidas por el Gobierno, en las que, además, se corrigen algunos componentes logísticos que se habían convertido en un injustificado cuello de botella que amenazaba con desdibujar los alcances de esta estrategia.

Para empezar, hay que reconocer que la eliminación de la inscripción en el portal Mi Vacuna es un acierto, dado que dicha herramienta ya había cumplido su tarea y daba señales de insuficiencia frente a la copiosa demanda de etapas más masivas. De igual forma, darle paso a la dinámica de vacunar por edades, con el solo documento de identidad como requisito, es muestra de seguridad en lo que se hace y, a la vez, de confianza en la comunidad.



Por otro lado, viabilizar la constancia de las comorbilidades con una certificación médica es un gran salto hacia adelante, en el afán de proteger a personas con riesgo, pero a su vez demuestra la necesidad de unificar no solo bases de datos, sino también las historias clínicas de los afiliados al sistema de salud, que, sumados, son toda la población colombiana. No hay duda de que si en esto se hubiera avanzado, las cosas serían más fáciles.

El proceso tiene buen ritmo, pero aún está distante del objetivo final. Los movimientos antivacuna y los cuestionamien- tos sin rigor son serias amenazas. FACEBOOK

TWITTER

Por supuesto, no se puede dejar de lado el valioso empujón que al Plan Nacional de Vacunación (PNV) le imprimen, por un lado, la participación del sector privado, que en su arranque ha evidenciado que tiene capacidad para enfrentar este reto con holgura, y, por otro, las vacunas que Joe Biden ha donado al pueblo colombiano.



Ello demuestra que cuando se alinean los intereses y los incentivos, en este caso puestos en el bienestar colectivo, los resultados son satisfactorios. De hecho, todas las metas propuestas por el PNV han sido superadas, y a la fecha ya son más de 20 millones de dosis aplicadas, casi 8 millones de personas inmunizadas completamente y un ritmo diario que supera las 400.000 inyecciones que les ha cerrado la boca a los pesimistas.



Sin embargo, estos logros no impiden manifestar la fragilidad en la necesaria pedagogía que respecto a la vacunación contra el perverso covid-19 jamás puede ser aledaña ni pasajera, y menos considerarla suficiente.



Es evidente que el avance de los movimientos antivacuna, la desinformación creciente por las redes sociales, la consolidación de mitos y los cuestionamientos sin rigor científico que se hacen contra algunos biológicos (como la vacuna de Sinovac, que ha demostrado alta efectividad) pueden, en etapas siguientes, dejar los puestos de vacunación vacíos si no se actúa con presteza y constancia.



Aquí no se puede cantar victoria. El proceso tiene buen ritmo, pero aún está distante del objetivo final. De ahí que ajustar las cargas a cada paso sea un deber general, empezando por las autoridades, que no deben perder de vista que el éxito de este plan depende, en gran parte, de su coherencia, claridad y persistencia en sus planteamientos, bajo la premisa de que con estos inamovibles, la gente con mayor facilidad asume su deber y su compromiso.



