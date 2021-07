México: un paso audaz

El primer país latinoamericano que se atrevió a legalizar el consumo de marihuana fue Uruguay, que en 2013 autorizó su uso con fines médicos y recreativos. Desde entonces, otros países de la región han avanzado en el mismo sentido, aunque con pasos menos decididos. Varios permiten el uso terapéutico, pero siguen penalizando la tenencia por encima de ciertas cantidades. Algunos, como Colombia, han empezado a regular el cultivo y la venta de cannabis, pero con no pocas trabas y retrocesos en el camino.



Por eso resulta tan audaz la decisión de la Suprema Corte de México, que declaró inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el uso lúdico de la planta. El presidente de la Corte calificó el hecho como “un día histórico para las libertades”.

Colombia y México son las dos naciones del mundo que más han sufrido las repercusiones criminales de la fracasada guerra contra las drogas. Ninguna otra sociedad ha sacrificado tantos políticos, periodistas, miembros de la Fuerza Pública y ciudadanos comunes en la violencia que irremediablemente produce el paradigma prohibicionista. Por eso mismo, ninguna otra tiene tanta autoridad moral como estas dos naciones para exigirle al mundo un cambio de rumbo.



Ese cambio, por fortuna, está ocurriendo. Países poderosos como Estados Unidos están replanteando poco a poco su política antidrogas, en particular hacia las consideradas blandas, como la marihuana. Eso no va a atenuar los terribles índices de criminalidad de México y Colombia, cuya violencia está vinculada a sustancias duras, como la cocaína. Pero hay que celebrar que, por primera vez, un país que es un eslabón importante en la diabólica industria de las drogas dé un paso en firme para dejar sin piso el negocio del narco. No por medio de la prohibición, que ha demostrado ser insuficiente para ganar la batalla, sino de la regulación, un paradigma nuevo que será efectivo cuando una importante mayoría de Estados alcancen un consenso. Por lo pronto, nuestro país y el mundo deben tomar atenta nota de esta ruta asumida por México.



